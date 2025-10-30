¡Listos para despegar! Vendido al 85% primer vuelo Saltillo-CDMX

Hasta la tarde de este 29 de octubre, se han vendido 158 boletos para viajar desde el Aeropuerto Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

T E PUEDE INTERESAR: Viva Aerobus sorprende con avión temático “Juan Gabriel Eterno”: un homenaje en los cielos al Divo de Juárez

En un recorrido realizado por VANGUARDIA este miércoles, se corroboró que el vuelo se efectuará en un avión Airbus 320 con capacidad de 186 pasajeros.

El primer vuelo comercial -desde 2020- de Saltillo a la Ciudad de México y que se efectuará este viernes, ya está vendido al 85 por ciento, informó personal de la aerolínea VivaAerobús.

E l personal de VivaAerobús que ya se encuentra laborando en Ramos Arizpe informó que en próximas semanas los vuelos intercalarán con un avión modelo Airbus 321 que contempla hasta 230 pasajeros.

Asimismo informaron que los vuelos para los próximos días han tenido una respuesta favorable con al menos 130 boletos vendidos hacia la Ciudad de México.

También aclararon que en el Aeropuerto no se venden boletos, por lo que se deben adquirir de manera electrónica a través de la aplicación, la página web o el call center de la aerolínea.

Por tanto, el módulo de atención al cliente que ya cuenta con unifilas, pantallas y mobiliario de la marca, se centrará en operar el embarque, desembarque y documentación de equipaje.

‘AEROPUERTO ESTÁ LISTO’

Por su parte, personal que labora en el Aeropuerto Plan de Guadalupe informó que las instalaciones “están listas” después de algunas adecuaciones que se hicieron a la terminal aérea.

Se detalló que se adecuaron los mostradores para las aerolíneas, además de que se pintaron las plataformas de aterrizaje para aviones más grandes.

Asimismo se agregó una máquina de rayos X para la revisión de los pasajeros y se amplió el área de recepción de maletas. El abordaje se mantendrá desde el segundo piso del aeropuerto.

TE PUEDE INTERESAR: Abre Viva Aerobus ruta Monterrey-Nueva York a partir de diciembre

A su vez se modificó la pintura del estacionamiento para alcanzar los 210 cajones disponibles. El personal no descartó que se realicen mayores modificaciones al Aeropuerto en un futuro conforme vaya aumentando la demanda.

Durante el recorrido de VANGUARDIA se constató que en el Aeropuerto aún se realizan trabajos de pintura en el área de espera y en los baños.