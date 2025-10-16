Avión mexicano se estrella en Michigan; reportan al menos 3 muertos por accidente

Internacional
/ 16 octubre 2025
    Avión mexicano se estrella en Michigan; reportan al menos 3 muertos por accidente
    Tres personas murieron después de que un avión bimotor se estrellara en Bath Township, Michigan, en Estados Unidos, el jueves por la noche, confirmó la policía. FOTO: ESPECIAL

La policía de Bath pidió en las redes sociales a la gente que evitara el área de Clark y Peacock Roads, debido a una “situación activa”

Tres personas murieron después de que un avión bimotor se estrellara en Bath Township, Michigan, en Estados Unidos, el jueves por la noche, confirmó la policía; la Red de Seguridad Aérea informó que el avión estaba registrado en México.

“Los datos muestran que entró en un descenso repentino desde una altitud de 14 mil 775 pies y se estrelló en 30 segundos”, agregó la Red de Seguridad de la Aviación; Flightradar añadió que el avión tenía un propietario privado.

El teniente René González, portavoz del Primer Distrito de la Policía Estatal de Michigan, que incluye a Lansing, confirmó el accidente y dijo que la policía del municipio de Bath está coordinando la respuesta.

La policía de Bath pidió en las redes sociales a la gente que evitara el área de Clark y Peacock Roads, debido a una “situación activa”. La policía ha cerrado Clark Road en Peacock.

¿DÓNDE FUE EL ACCIDENTE?

El seguimiento de FlightAware muestra que una aeronave Beechcraft Hawker 800 despegó del Aeropuerto Ejecutivo de Battle Creek y voló hacia el noreste hasta llegar a un área al norte de la Interestatal 69, donde termina su trayectoria de vuelo.

El sitio web muestra que un avión bimotor, con matrícula XA-JMR, también tenía previsto regresar al aeropuerto de Battle Creek. Un portavoz del Aeropuerto Internacional de la Región Capital dijo a 6 News que el incidente no afectará las salidas ni las llegadas del aeródromo. El Hawker 800 es un avión privado bimotor de tamaño medio.

TRES VÍCTIMAS

En un comunicado, la policía de Bath Township explicó que los tres fallecidos eran las únicas personas que viajaban en la aeronave, y que aún se desconocen las causas del accidente. Explicó que la Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando el incidente.

(Con información de El Universal)

Temas


Accidentes
Avioneta

Localizaciones


Estados Unidos

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

