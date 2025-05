YouTuber se infiltra en Corea del Norte a través de un maratón internacional y queda impactado

Cuando Corea del Norte abrió un maratón a competidores internacionales, un YouTuber se dio cuenta de que era su única oportunidad de ingresar (y colocar su cámara) en el país totalitario.

“No soy corredor, pero me dijeron que tenía que estar allí en un mes, así que hice todos los preparativos y lo logré”, declaró Harry Jaggard. “Llevo un tiempo haciendo vídeos de YouTube visitando zonas menos visitadas del mundo, y Corea del Norte ha estado en mi radar durante años”.

La experiencia, dijo, fue extraña: “Mi guía turístico dijo que uno llega a Corea del Norte con 100 preguntas y se va con 1.000 preguntas, y es muy cierto”.

El británico de 27 años estuvo cinco días en Pyongyang, Corea del Norte, este abril y quedó sorprendido por lo mucho que se le permitió filmar para su canal de YouTube estilo vlog.

“No me esperaba para nada poder vloguear. Pensé que sería muy minimalista, quizá unos pocos clips con voz en off”, dijo. “La libertad que me dieron fue una locura. Estaban muy relajados”.

Jaggard y sus compañeros atletas disfrutaron de un recorrido guiado por la capital del país, que incluyó el sistema de metro, museos de guerra, una cervecería y monumentos al Partido de los Trabajadores y al ex líder Kim Jong-il.

Nos mostraron la gira que querían mostrar; sin duda, fue lo más destacado. Es como recorrer Estados Unidos, pero solo ver Las Vegas, como las partes brillantes”, dijo.

Jaggard cree que el país no entiende muy bien qué son los influencers y cómo una simple cámara de vlog puede revelar la verdad de un país que prefiere mantener su imagen en secreto.

“No creo que se den cuenta de la magnitud de algunos influencers”, dijo Jaggard, quien tiene 2,43 millones de suscriptores en YouTube. “Dicen que no se permiten periodistas en la gira, y creo que los youtubers estamos definitivamente en una zona gris, porque técnicamente no somos periodistas, pero se podría argumentar que mi artículo fue periodismo, pero no muy buen periodismo”.

Jaggard voló de Beijing a Pyongyang, que, según él, “no fue nada parecido a lo que esperaba... limpio, grandioso y sorprendentemente pacífico”.

“Había muchísima propaganda”, recordó. “Está literalmente por todas partes. No pude leerla, pero lo que traduje es que promueve la ideología de que el líder es el mejor y mantiene al país protegido del mundo exterior”.

Aunque su hotel le recordaba a los años 70, dijo que era limpio y cómodo. Además, era el único lugar donde podía acceder a internet durante el viaje . También dijo que le preocupaba que hubiera un micrófono oculto en su habitación.

Un guía turístico le dijo que se había tomado una foto con Kim Jong Un, una experiencia que describió como “increíble”.

“Tenemos un gran líder. Él es la fuente de nuestra imagen, nuestra verdadera fuerza”, dijo el guía en video.

“Cada vez que visita un lugar, toda la gente del campo se interesa por ese lugar, y realmente envidiamos a la gente de ese lugar y a la gente que lo conoció personalmente”.

También describió la ideología de su país como una ideología de “deber”.

“A veces fallamos, pero encontramos una razón en nosotros mismos e intentamos superar el problema”, dijo. “Nuestra sociedad se basa en la autosuficiencia, y nuestros padres nos educan para que así sea”.

Jaggard también se sorprendió al escuchar a uno de sus guías turísticos decir con naturalidad que el COVID-19 fue enviado en globo desde Corea del Sur.

“Parece que la gente está adoctrinada, sin duda”, especuló. “Quizás algunos sepan que el mundo exterior está mucho más desarrollado, pero no pueden hacer nada al respecto, o toda su familia sufrirá mucho”.

Se negó a compartir todas las conversaciones que tuvo con norcoreanos fuera de cámara, preocupado por “que pudiera meterlos en problemas”, pero contó que uno de los guías le preguntó por qué a la gente le gusta Estados Unidos, si es un país sucio y por qué le gusta Donald Trump. También le preguntó por qué a los extranjeros no les gusta Corea del Norte.