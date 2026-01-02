Zelenskyy nombra a director de inteligencia militar como nuevo jefe del Estado Mayor de Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy nombró al director de inteligencia militar del país como nuevo jefe del Estado Mayor, una medida que se produce mientras Estados Unidos encabeza un esfuerzo diplomático para poner fin a la invasión rusa, que casi llega a su cuarto año.

Al anunciar el nombramiento del general Kyrylo Budanov, Zelenskyy afirmó que Ucrania debe centrarse en temas de seguridad, desarrollando sus fuerzas de defensa y seguridad, así como en las conversaciones de paz, áreas supervisadas por la oficina del presidente.

Zelenskyy destituyó a su anterior jefe del Estado Mayor, Andrii Yermak, después de que funcionarios anticorrupción comenzaran a investigar presuntos actos de ilegalidad en el sector energético.

Budanov, de 39 años es una de las figuras de tiempos de guerra más reconocibles y populares del país. Dirigió la agencia de inteligencia militar de Ucrania, conocida por su acrónimo GUR, desde 2020.

Siendo un funcionario de inteligencia militar de carrera, se abrió paso a través del sistema de defensa tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014.

También participó en operaciones especiales y misiones de inteligencia vinculadas con la lucha contra fuerzas separatistas respaldadas por Moscú en el este de Ucrania antes de la invasión a gran escala, iniciada en febrero de 2022.

Según informes, resultó herido en una de tales operaciones.

Desde la invasión, Budanov se ha convertido en un rostro prominente del esfuerzo de inteligencia de Kiev y ha aparecido periódicamente en entrevistas y sesiones informativas en las que se combina la emisión de señales estratégicas con la presión psicológica sobre Moscú.

Ha advertido frecuentemente sobre las intenciones a largo plazo de Rusia hacia Ucrania y la región, al tiempo que presenta la guerra como una lucha existencial por la condición de Estado del país.

Bajo el liderazgo de Budanov, el GUR expandió su huella operativa, coordinando operaciones de inteligencia, sabotaje, y especiales con el objetivo de degradar las capacidades militares rusas más allá de la línea del frente.

Las autoridades ucranianas le han atribuido a la inteligencia militar las operaciones contra estructuras de comando, centros logísticos infraestructura energética y activos navales de Rusia, que incluyen ataques en lo profundo del territorio ruso y áreas ocupadas.

Su nombramiento para dirigir la oficina del presidente constituye un cambio inusual al colocar a un jefe de inteligencia en el centro de la coordinación política y diplomática de Ucrania.

Zelenskyy ha enmarcado la medida como parte de un esfuerzo más amplio para aumentar el enfoque en seguridad, desarrollo de defensa y diplomacia.

Ihor Reiterovych, experto en política que reside en Kiev, observó que Budanov ha participado en las conversaciones con Estados Unidos y “se adaptará mucho más naturalmente al contexto general” de las negociaciones.