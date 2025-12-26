Zelenskyy se reunirá con Trump en Florida este domingo para hablar sobre un acuerdo de paz

Internacional
/ 26 diciembre 2025
    Zelenskyy se reunirá con Trump en Florida este domingo para hablar sobre un acuerdo de paz
    Se mencionó que las negociaciones están al 90 por ciento y queda en cuestión discusiones sobre varios territorios de Ucrania. VANGUARDIA

La reunión se ubica en el marco de varios esfuerzos diplomáticos entre EU, Rusia y Ucrania para ponerle fin a esta guerra de casi cuatro años

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy indicó el viernes que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump en Florida el fin de semana.

Zelenskyy mencionó que los dos gobernantes dialogarán sobre las garantías de seguridad para Ucrania, y que el plan de 20 puntos a discusión “está listo aproximadamente en un 90%”.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania ataca instalaciones de gas y petróleo rusas con misiles y drones en Navidad

Además se hablará sobre un “acuerdo económico”, añadió Zelenskyy, pero señaló que no pudo confirmar “si se concretará algo al final”. La parte ucraniana también planteará “cuestiones territoriales”, apuntó.

Zelenskyy expresó que a Kiev “le gustaría que los europeos estuvieran involucrados”, pero duda de si será posible en tan poco tiempo.

”Debemos, sin duda, encontrar algún formato en el futuro cercano en el que no sólo estén presentes Ucrania y Estados Unidos, sino que Europa también esté representada”, manifestó.

El anuncio de la reunión es el suceso más reciente de un extenso empeño diplomático encabezado por Washington para poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Rusia y Ucrania, pero dichas iniciativas se han topado con exigencias de Moscú y Kiev profundamente opuestas entre sí.

Zelenskyy hizo sus comentarios después de que el jueves dijo que sostuvo una “buena conversación” con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó el pasado viernes que el gobierno ruso ya había estado en contacto con representantes de Washington desde que el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev se reunió recientemente con enviados estadounidenses en Florida.

Zelenskyy indicó el martes que estaría dispuesto a retirar soldados del corazón industrial del este de Ucrania como parte de un plan para poner fin a la guerra, si Rusia también se retira y el área se convierte en una zona desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales.

Por otro lado, Moscú no ha dado indicios de que aceptará algún tipo de retirada de las tierras que ha capturado.

