Interrumpe Xóchitl Gálvez su informe como senadora por falla técnica y recuerda a Luis Donaldo Colosio

CDMX.- La responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, presentó su informe como senadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Monumento a la Revolución, el cual tuvo que interrumpir por una falla técnica de su equipo de trabajo.

La aspirante presidencial tuvo que improvisar una parte de su discurso ante militantes, simpatizantes y los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Estoy aquí ante ustedes, superarme no fue sencillo, requirió valor y carácter. Pude haber claudicado muchas veces, motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso”, señaló la legisladora.

Ante este problema técnico los asistentes al mitin político respondieron vitoreando el nombre de la aspirante presidencial y aplaudiendo, mientras la legisladora agradecía a su hija Diana quien intentaba resolver el problema.