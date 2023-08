Investigación del FBI logra la detención de 19 personas que formaban parte de una red internacional de pedofilia

Más de una docena de hombres han sido acusados de delitos sexuales en Australia luego de una investigación del FBI estadounidense que resultó fatal para dos agentes.

Las autoridades anunciaron que 19 hombres habían sido arrestados y acusados de 138 delitos combinados en relación con una red internacional de pedofilia.

“Alegaremos que estos hombres eran miembros de una red de abuso infantil en línea tecnológicamente sofisticada que operaba en todo el país”, dijo la comandante de la Policía Federal australiana, Helen Schneider, a los medios de comunicación.

Dos de los sospechosos ya han sido condenados y sentenciados, según las autoridades.

Los condenados cumplirán aproximadamente 15 años en el Territorio de la Capital Australiana y cinco años en Nueva Gales del Sur.

Trece niños fueron rescatados en la operación, pero las circunstancias de las víctimas no se han hecho públicas.

La investigación australiana comenzó luego de un tiroteo fatal entre agentes del FBI y un sospechoso estadounidense vinculado al grupo criminal.

Los agentes especiales del FBI Daniel Alfin y Laura Schwartzenberger fueron asesinados en 2021 cuando intentaban ejecutar una orden de allanamiento por pornografía infantil en Florida.

El sospechoso David Lee Huber, de 55 años, disparó un rifle a través de la puerta y mató al par de agentes, hiriendo a otros tres.

Luego se apuntó con el arma.

“[Alfin y Schwartzenberger] fueron lo mejor que el FBI tiene para ofrecer. Laura no solo era una colega, sino una amiga cercana. No encontrará agentes más incondicionales, honorables y trabajadores que Dan y Laura”, dijo la ex agente especial del FBI Nicole Parker.

Parker, quien escribe opiniones para Fox News Digital, trabajó en la División de Miami de la agencia.

“Hablábamos a menudo y Laura luchaba con la oscuridad que veía, pero su fe en Dios la ayudó a salir adelante. Estos son los buenos hombres y mujeres que enorgullecen al FBI”.

“Hay tanto escándalo en estos días, pero este es el trabajo en el que el FBI debería centrarse. No permitiré que su legado sea manchado por aquellos que están arruinando la reputación de todo el FBI”, dijo Parker.