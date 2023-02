Al momento de tener su turno para conocer al atleta y recibir su firma, Arturo decidió hacerle una invitación a un inmueble una vez que terminará el evento.

“La suscrita fue citada en la Carpe Artz por Arturo Ortiz Martínez, ya que al ser una figura pública y ser parte del equipo de futbol Pumas quería que me obsequiara un autógrafo” señala el documento.

Horas más tarde, la mujer acudió a la dirección que se le apuntó (Carpe Artz) donde ella creía que vivía el jugador “felino”.

Ya en el inmueble, Ortiz la invitó a una habitación de la parte de arriba para mostrarle una colección de camisetas, argumento que convenció a la víctima.

Estando en el cuarto, ella señaló que no había más allá que un colchón en el piso y un televisor.

“Al entrar en una de las habitaciones vi que solo había un colchón en el suelo y una televisión. Pasé adelante de él y al encontrarme totalmente adentro cerró la puerta al terminar de pasar conmigo a la misma habitación, en ese momento yo me puse de nervios y le dije qué estaba haciendo, él me dijo que me calmara, que no iba a pasar nada, me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón” mencionó la mujer en sus declaraciones de los hechos.

La víctima relató que no tuvo forma de escapar del lugar de los hechos y fue ahí cuando se dio todo.

“En ese momento yo puse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacia él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón”.

