Iría AMLO a Reforma a protestar porque ganó Xóchitl: Marko Cortés

CDMX.- “Xóchilt, el Presidente cuando ganemos no va a aceptar que perdió, el Presidente nunca ha aceptado que pierde. Vas a contar, porque eso es lo que hicimos, vas a contar con un Congreso de la Unión fuerte, que se asegure que puedas tomar protesta como la primer Presidenta de México, le guste o no al Presidente, vas a tomar protesta”, aseveró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

Agregó: “Yo no creo que el Presidente se vaya a querer ir a su rancho, yo creo que se va a ir a Reforma a protestar, pero tendrás un Congreso con quién trabajar y quién haga valer la soberanía popular, así va a ser”.

En su discurso en el evento donde le entregó la constancia a Xóchilt Gálvez como candidata a la Presidencia de la República, dijo que si fueran real las encuestas que dice el Presidente y el Gobierno no te atacarían, no te estarían difamando un día sí y otro también, no estarían tan preocupados.

“Ténganlo claro, esta elección se va a apretar y esta elección la vamos a ganar, no tengan la menor duda”, subrayó en la sede nacional del PAN ante dirigentes estatales, senadores, diputados federales y candidatos a varios cargos de elección popular.

“Lo que estoy seguro Xóchitl con tu fuerza, la fuerza de la sociedad, la fuerza de los Xochilovers, la fuerza de la gente de todo el país, con tu fuerza, de arriba hacia abajo, vamos a ganar la Presidencia”.

Sumado, dijo el dirigente, a la fuerza de todas y todos los militantes de todas y todos nuestros candidatos vamos a ganar esta contienda de abajo hacia arriba, porque somos un gran equipo.

“Y lo que hoy quiero decirte Xóchitl, al entregarte tu constancia y tomarte protesta, lo que quiero decirte, mi querida Xóchitl es que vamos a ganar esta contienda, porque tú no estás sola, porque habrá un gran equipo apoyándote en todo el país”, prometió Marko Cortés.

Expuso que a partir del 1 de marzo iniciaremos un proceso claro de propuestas, de soluciones a los problemas que vivimos todos los días los mexicanos.

“De contraste claro frente a la candidata impuesta por el Presidente Obrador y donde se vea literalmente donde sí se vea de qué cuero salen más correas, para que vean que nosotros sí tenemos con qué”, concluyó.