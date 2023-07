‘Juanito’ va contra la ‘mafia de Morena’, se registró como aspirante del Frente Amplio por México

En su primer intento, el Comité Organizador le negó el registro el pasado viernes, ya que no contaba con toda la documentación requerida completa , además de que no había agendado una cita para cumplir con el trámite.

“¡La unidad se construye escuchando todas las voces!”, publicó el PRI.

VA CONTRA AMLO Y LA MAFIA DE MORENA

En su registro, aseguró que “voy muy bien en las encuestas y será un poco difícil, pero no imposible porque el pueblo me quiere y el pueblo quiere un cambio, ya no quiere delincuentes, traidores y asesinos”.

“Soy una persona limpia que de nada me pueden acusar, gracias a Dios. Puedo andar en el camión, el Metro o el pesero y hasta caminando me paran y me piden una foto, y que bonito se siente ser querido por el pueblo”, agregó.

“Juanito” despotricó contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que tenemos un gobierno fracasado que quitó las estancias infantiles, el Seguro Popular, “mató a 800 mil personas por el covid y la inseguridad está cabrona en todo el país, matando a miles y miles de personas mensualmente”.

De hecho, afirmó que que será el abanderado del PRI, PAN y PRD para ir contra la “mafia de Morena, la mafia del circo de Palacio Nacional”.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo “traicionó” en 2009, cuando primero lo había apoyado para que se postulara a jefe delegacional en Iztapalapa, y cuando ganó lo obligó a renunciar para que quedara en su lugar Clara Brugada.

De no ganar la contienda, dijo, se sumará a quien resulte candidato o candidata de la oposición.

“Reconoceré mi triunfo y reconoceré mi derrota también. Si yo llegara a perder me sumaré con el compañero o con la compañera que gane”, adelantó.

Hasta el momento, los aspirantes más conocidos para encabezar el Frente Amplio por México son: Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, los últimos días y horas también se han registrado los ciudadanos Ricardo Jonathan López Morales, Miguel Alemán Vázquez, Felipe de Jesús Puch, Adriana Rangel Flores, José Enríquez González, José Jaime Enríquez Félix, Adriana Delarbre López, Silvano Aureoles, Víctor Gutiérrez Yáñez, Sergio Torres Bravo, Ricardo Urbano Barrón, Israel Rivas Bastida, Jaime Duarte Martínez e Ignacio Loyola.