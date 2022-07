‘La guerra es entre nosotros’... ‘El Mencho’ pide a cárteles no meterse con sacerdotes, médicos y profesores (video)

Tras los recientes asesinatos de sacerdotes y el cobro de piso a los clérigos, Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación hizo un llamado a otros cárteles del narcotráfico para que ‘no se metieran con ninguna religión, especialmente con los católicos’.

Fue mediante un video publicado en redes sociales donde un grupo de sicarios fuertemente armados emitieron el mensaje de su ‘patrón’, llamando a otros grupos delictivos a no meterse con religiosos, pues estos promueven la palabra de Dios y los invitó a no molestar a doctores y profesores.

‘Me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros, y no meternos con quien no nos debemos de meter, no meternos con ninguna religión, ni sus pastores o seguidores, especialmente con los católicos. No molestar a los sacerdotes como se ha estado viendo últimamente. Creo, ellos, se merecen un respeto especial: son personas que solamente se dedican a dar la palabra de dios y ayudar a quien lo necesita”, dijo el sicario.

De igual forma pidió que se dejara en paz a los doctores, enfermeros y maestros que van a las rancherías y comunidades para que puedan hacer su trabajo. “Nosotros somos gente con la gente”, concluyó el mensaje de “El Mencho”.