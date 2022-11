Larrea puede comprar Banamex, no está vetado, señala AMLO

Ciudad de México.- A cuatro días de haber atacado al empresario Germán Larrea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el dueño de Grupo México no está vetado por su Gobierno para continuar en la puja por la compra de Banamex.

El pasado lunes, el Mandatario federal se lanzó contra Larrea, a quien acusó de haber incumplido un contrato de obra en el Tramo 5 del Tren Maya.

Las críticas del tabasqueño se registraron tras enterarse de que el empresario minero había demandado al Gobierno federal por terminación anticipada de contrato, en la búsqueda de un finiquito.

“Tengo entendido que hay dos o tres interesados en la compra de Banamex, es algo que nosotros vemos bien, ya están aceptadas las condiciones, queremos que sean mexicanos, que estén al corriente en el pago de sus impuestos y que todo el patrimonio cultural de Banamex se quede en el País, esas son las condiciones”, dijo en conferencia mañanera.

“Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente de los impuestos y hasta donde tengo información, Larrea está al corriente del pago de sus impuestos y es capital nacional y creo que aceptaría que el patrimonio cultural del banco se quede en el País, que eso nos importa mucho y otra cosa que también es importante es que no se despida a los trabajadores y en este caso, por ejemplo, de Larrea no tiene banco”, comentó.

El Ejecutivo destacó que Larrea es uno de los hombres más ricos de México, con negocios en la minería y en el transporte.

Asimismo, Banca Mifel, dirigida por Daniel Becker, también tiene interés en la compra y podría tener posibilidades, agregó.

“Que encabeza el que es el presidente de la Comisión Bancaria y también tiene posibilidades y otros y estamos nosotros esperando, ojalá se lleve a cabo esta operación y desde luego que tiene que pagar los impuestos, dependiendo del valor del banco”, puntualizó.

