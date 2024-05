Las noticias más importantes del 30 de mayo en México

CLIMA

➔ Canales de Baja Presión y la Onda Tropical número 1 refrescarán a México; azotarán con fuertes lluvias, tornados, temperaturas frescas y granizadas: Prepárese... Para apaciguar al calor, la llegada de canales de baja presión y un posible desarrollo ciclónico generarán temperaturas frescas, fuertes lluvias, así como granizadas y tornados, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Ya no aguantamos más’: A dos días de las elecciones, parte nueva caravana migrante: Personas de diversas nacionalidades se reúnen en Tapachula para partir rumbo al “sueño americano” pues manifestar que esa ciudad no hay condiciones para vivir.

➔ 54.6% de la población ocupada trabaja en informalidad: INEGI: En abril de 2024, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 32.6 millones de personas, disminuyó 0.1 puntos porcentuales respecto al cuarto mes de 2023.

➔ Asesinan al ‘Cheyo Ántrax’, sobrino y protegido de Ismael ‘El Mayo’ Zambada: El supuesto último cabecilla de ‘Los ‘Ántrax’ fue ultimado en una carretera de Culiacán, Sinaloa.

➔ Norma Piña responde: esencia de justicia en México perdura gracias al Poder Judicial: Reiteró que la independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino un derecho de los justiciables.

➔ La sequía pone en riesgo a las centrales hidroeléctricas: Por ejemplo, la presa de la Angostura, ubicada en Chiapas, hasta el 28 de mayo, está al 33 por ciento de su capacidad de agua.

ELECCIONES

➔ México va a las urnas el próximo domingo: dos candidatas, un líder siempre presente y un país polarizado y violento: México se prepara para elegir por primera vez en su historia a una mujer para ocupar la presidencia, ya que el único hombre en la contienda va en un muy lejano tercer lugar.

➔ No gana Xóchitl en las encuestas, pero ¿qué tal en las redes? Alcanza Gálvez percepción positiva del 82% sobre cierre de campaña, por arriba de Claudia: Si bien la candidata opositora no se pudo posicionar como la favorita durante las campañas electorales, de acuerdo con las encuestas realizadas al respecto, en X la opinión la favorece, no a sí a su rival oficialista que obtuvo un 68%, mientras Máynez alcanzó un 70%.

➔ TEPJF sanciona a Xóchitl Gálvez y coalición PAN-PRI-PRD por propaganda con logotipo del INE: Xóchitl Gálvez habría utilizado el logo del INE en un espectacular donde hablaba sobre la permanencia de los programas sociales.

MUNDO

➔ Trump es declarado culpable en juicio de Nueva York por caso Stormy Daniels: El juez Juan Merchan indicó que será el próximo 11 de julio a las 10 de la mañana cuando se dé a conocer la sentencia.

➔ Donald Trump se declara ‘preso político’ y convoca a rueda de prensa para este viernes: Tras conocerse el veredicto de culpable, sus seguidores incrementaron las donaciones para su campaña por la Casa Blanca.

➔ Estiman especialistas que podrían sentenciar a Trump a arresto domiciliario: Consideran muy lejana la posibilidad de que lo ingresen a prisión, pues el exmandatario cuenta con varios factores a favor.

COAHUILA

➔ Se ubica Saltillo en top 10 de ciudades más contaminadas de México en el último mes: El académico Alejandro Dávila hace un análisis con datos de Breezometer en donde se muestran los índices de polución en la capital coahuilense.

➔ Saltillo: gastan candidatos por alcaldía 23.6 mdp; campaña ‘fantasma’ de Elisa Villalobos representa 26% del total: Al corte del 30 de mayo, los contendientes por Saltillo destinaron recursos que equivalen al salario de mil 030 clasemedieros.

➔ Coahuila: ante robos y vandalismo en el ferrocarril, preocupa a empresarios actos delictivos: Subrayan la necesidad de trabajar conjuntamente con autoridades para abordar la inseguridad y destacan el reto para la próxima administración federal en la renovación del Poder Judicial para combatir la impunidad.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Cuál es tu favorita? Crece el imperio de ‘Las Kardashian’ entre drama y éxito en Disney+: El programa que encabeza Kim Kardashian y que se estrenó en 2022 bajo la producción de HULU y Disney es uno de los shows con mayor rating dentro de la plataforma Star+ y en diversas naciones más en donde llegan de la mano del famoso ‘Mickey Mouse’.

➔ ¿Sabes cuáles serán las remodelaciones del Estadio Azteca? Aquí te contamos: Las obras, que buscan modernizar el inmueble para la Copa del Mundo 2026, incluyen la creación de un túnel de acceso, nuevos vestidores, asientos plegables y una reubicación del palco de prensa.

➔ ¿Todo bien en casa? Reaccionan fans a palomera de Marvel con motivo del estreno de ‘Deadpool & Wolverine’: Hasta el momento se desconoce si se comercializará el mismo modelo en México; fue en redes sociales que se popularizó la figura del recipiente, y al cual al igual que la lanzada para la película ‘Dune 2’ se convirtió en objeto de burlas.

➔ Rumbo a París 2024: Alexa Moreno clasifica en primer lugar a la Final de salto de caballo: Este logro impulsa su camino hacia los Juegos Olímpicos en la justa de verano, consolidando su posición como una de las mejores en su disciplina a nivel mundial.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Transparencia, un proceso costoso y simulado en Coahuila

➔ Previo a la Ley Seca, Soriana pone vinos y licores al 3 x 2 por ‘Julio Regalado’: ¿Cómo aprovechar la promoción?: Soriana ofrece promociones atractivas y accesibles antes de la Ley Seca en vinos y licores.