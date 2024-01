‘Las tenían retenidas un grupo’, madre de una de las colombianas desaparecidas revela detalles

“Ayer me enteré de que mi hija había sido liberada, pero no fue por la justicia. Y yo le pedí a una fiscal, que fue con la que tuve contacto y me confirmó que sí, pero no me avisó si estaba bien. Y hoy le estoy escribiendo, al igual que otros papás y nada. Lo que sé de mi hija es por mis propios medios, pero la justicia no se ha comunicado ni nada, no sabemos a qué hora las traen, la justicia no se ha comunicado con nosotros. Estamos como ustedes y no me parece porque soy la mamá y la primera que debe de enterarse qué está pasando con mi hija”, declaró.

“Ellas sí estuvieron retenidas. Obvio que contra la voluntad de ellas porque no querían estar ahí. Ellas las tenía retenidas un grupo, no sé qué grupo, pero es algo ilegal. Estuvieron desde el 5 de enero retenidas, solo que les daban comida y donde dormir. Pero les dieron un número donde se comunicaban. Se lo turnaban una hora por niña para poder comunicarse con nosotros como familia. Sí, tuvimos contacto diario con las niñas, todos los papás, porque cuando llamaban los padres nos informábamos, estábamos en constante comunicación”, dijo.

Asimismo, planteó que su hija y las otras jóvenes lloraban durante las llamadas telefónicas y les exponían su situación.

“Ella me decía: Mamá estamos aburridas, siempre lloraba, todas las niñas en el momento que hablaban con nosotros lloraban angustiadas. Nos decían que les daban comida y dormida, pero no nos dejan salir. Cómo no van a estar secuestradas unas niñas que no tienen sus documentos, ni sus celulares personales”, expresó.

Además, reprochó que las 8 colombianas no fueron liberadas por la actuación de las autoridades, sino por la presión social que se ejerció después de darse a conocer los hechos.

“Esas niñas están libres porque las personas que las tenían, gracias a la opinión de la opinión pública, las liberaron, pero que la justicia haya hecho un rescate o que hayan llegado allá donde estaban, eso jamás lo hicieron. Algo que hubiese sido fácil ubicando el dispositivo del que ellas se comunicaban. Y tenían todos los medios para rescatar a las niñas de esa casa en donde estaban y no lo hicieron”, expresó.