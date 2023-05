Llama AMLO a tener cuidado con candidatos que ‘aparecen más que la Coca-Cola’ frente a elecciones en Coahuila

A 24 días de que Coahuila y Estado de México lleven a cabo las elecciones, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una advertencia para tener cuidado con quién elegirán los votantes, a no seguir con “el partido de siempre” y destacó que no muchos mexicanos saben que habrá votaciones en dichos estados.

“A ver, pregunto a quienes nos están viendo o escuchando, ¿sabían que había elecciones en Coahuila y en el Estado de México?”, cuestionó AMLO.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No lo quiero ver, es un hampón’... AMLO rechaza ser entrevistado por Carlos Loret de Mola (video)



“Puedo sostener, sin temor a equivocarme, que la mitad de los ciudadanos del país no lo sabía (que hay elecciones), entonces vamos empezando por informar porque los medios, llamados de información, no cumplen con ese propósito, porque no son medios de información, son medios de manipulación, eso lo voy a estar dice y dice. Con excepciones”.

Afirmó que si bien ambas elecciones son importantes, a las del Estado de México las considera cruciales por la población tan grande y destacó que en ambos estados “nunca ha perdido un partido” refiriéndose al PRI pero optando por no expresarlo abiertamente.



Advirtió además de tener cuidado cuando “ven que hay un partido que aparece más que las Sabritas o la Coca-Cola” pero destacó que está seguro que habrá elecciones limpias, libres y sin fraude.

“Eso ya no, cuidado con eso y cuidado con la compra del voto y materiales de construcción y puercos, cochinos y el frijol con gorgojo traficando con la pobreza de la gente y un caudal de mentiras”, instó.

¿CUÁNTOS COAHUILENSES ESTÁN LISTOS PARA VOTAR?

Hasta finales de marzo se registraron dos mil 354 solicitudes de inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero procedentes en Coahuila y se prevé la instalación de 4 mil 60 casillas en las mil 752 secciones electorales de la entidad ubicadas en los 38 municipios del estado.