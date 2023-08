Llama AMLO inhumano a gobernador de Texas, le pide retirar boyas del río Bravo

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un acto “inhumano” las bayas puestas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, tras el hallazgo de dos cadáveres de migrantes en el Río Bravo.

Para evitar el paso de migrantes, Abbott colocó boyas y un cerco de alambre en el río que divide a México de Estados Unidos, situación que ha sido denunciada por el Gobierno mexicano como violatorio a la soberanía y los derechos humanos.

“No debería él (Abbot) de actuar así. Es inhumano. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, y que sólo siendo buenos podemos ser felices”, expresó hoy durante su conferencia mañanera.

López Obrador manifestó su preocupación por la situación y aseguró que ya están demandando que se retiren esas boyas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que dirige Alicia Bárcena.