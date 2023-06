Lo deja su novia, él derrumba la casa que le construyó en terreno de sus suegros (VIDEO)

Terminar una relación es un proceso complicado para muchas personas; algunas terminan en buenos términos con sus exparejas, mientras que otras optan por tomar medidas más drásticas y deshacerse de todos los recuerdos: tal es el caso de un hombre, quien luego de una ruptura, destruyó la casa que construía con su exnovia.

Los hechos fueron difundidos en redes sociales, donde decenas de internautas reaccionaron a las imágenes y criticaron al hombre.

El video original fue compartido por la cuenta de TikTok @.Jano055.

La grabación muestra el momento exacto en el que el hombre está demoliendo la pared de una casa en construcción; en la descripción del video se explica que el sujeto está destruyendo la vivienda porque su pareja terminó con él y no quiere dejarle la propiedad a sus suegros: “Me botaron, pero me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de sus suegros”.

Aparentemente, el protagonista del clip había comenzado a construir una casa en conjunto con su expareja. No obstante, el hombre empezó la obra en la parte superior de la casa de sus suegros, y por lo visto en imágenes, el terreno es mediano, pero bastante significativo, por lo que varios internautas han asumido que perdió mucho dinero tras haber decidido construir en un terreno que no era propio.

Actualmente, el video cuenta con más de tres millones de reproducciones y cerca de tres mil comentarios, en donde los internautas han debatido sobre el actuar del protagonista; algunas personas lo felicitaron y compartieron sus experiencias más cercanas, mientras que otros lo acusaron de verse “dolido” por la ruptura y le recomendaron tomar terapia para sanar.