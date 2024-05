‘Lo resuelven en una hora’, Ceci Flores cuestiona a Fiscalía que niega hallazgo de crematorio clandestino

CDMX.- La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, puso en duda la veracidad las pruebas periciales realizadas por la Fiscalía capitalina de las cenizas encontradas frente al volcán Xaltepec, lugar usado presuntamente como crematorio y fosa clandestina.

La activista señaló que las autoridades de la capital del país realizaron los estudio en tiempo récord y hasta los retó a que analice el cráneo que ella cree podría ser de su hijo.

Señaló que lleva un mes esperando los resultados, pero ironizó que lo llevará a la Fiscalía de la CDMX porque ahí resuelve en menos de horas.

“Llevo 1 mes, 11 días y 7 horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora. Ya me les adelanté, les juro que no es una lagartija”, escribió en su cuenta de X.

Este martes, a través de sus redes sociales y durante la jornada de búsqueda que comenzó esta semana en la Ciudad de México, Flores dio a conocer la existencia de un presunto crematorio clandestino en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Sin embargo, Ulises Lara y Pablo Vázquez, encargado de despacho de la fiscalía capitalina y secretario de Seguridad Ciudadana, respectivamente, aseguraron que no existe un crematorio ni fosa clandestina en el paraje ubicado frente al volcán Xaltepec, como dijo Ceci Flores.

De acuerdo con Lara, los restos calcinados en el lugar no son humanos y aseguró que en su mayoría corresponden a perros, añadió que además los dueños de los documentos, como credenciales, fueron localizados con vida.

El encargado de despacho de la Fiscalía incluso acusó que se trata de un montaje por parte de la activista que tiene como fin afectar al gobierno local en el contexto electoral.