¿López-Gatell debe ir a juicio? Fuertes acusaciones por parte de senador de Morena

Alejandro Rojas Díaz-Durán, senador de Morena, retó al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña a debatir sobre el ex subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez y la rendición de cuentas ante un juez, debido a la negligencia criminal en el manejo de la pandemia del Covid-19 que provocó más de 700 mil muertes en México.

En una entrevista, el morenista respaldó las críticas de senadores de oposición sobre las erráticas políticas de prevención y contención de la pandemia al recomendar no usar el cubrebocas, la campaña “Quédate en casa” que derivó en que miles murieran sin atención médica, el almacenar millones de vacunas que ya no sirven a pesar de que millones de menores no tuvieron acceso a las mismas.

Alejandro Rojas también aseguró que el aspirante a la candidatura oficialista por la Ciudad de México (CDMX), es uno de los personajes que “debe terminar rindiendo cuentas ante un juez, por el manejo de la pandemia que fue una negligencia criminal, es terrible y de una gran irresponsabilidad”.

Asimismo afirmó que México tuvo una tasa de mortalidad de hasta 10 o 20 veces mayor que Japón. “Él es el responsable de engañar al Presidente en la estrategia, él es el responsable de implementarla y es él responsable de las muertes”.