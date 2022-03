‘Los líderes mundiales no tienen derecho a olvidar’: la carta de un ucraniano a México sobre la guerra (contexto)

EN SUS PROPIAS PALABRAS

El 24 de febrero a primera hora de la mañana, mientras la mayor parte de Ucrania dormía y soñaba con un nuevo día, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó siete ataques por toda la frontera entre Ucrania y Rusia, así como en la frontera de Ucrania con Bielorrusia (que en todos los sentidos pueden ser considerados el estado títere de Rusia).

* Distintas coberturas mediáticas también se refieren a Bielorrusia como “un títere”. La U.E. los incluyó en las sanciones porque su líder, Alexander Lukashenko, recibió a las fuerzas rusas y les permitió usar su territorio para llevar a cabo la invasión.

Durante la última semana todos estaban adivinando si Putin iba a invadir o no, pero evidentemente, era solo cuestión de tiempo.

No porque fuera obvio que Putin en específico atacaría, sino porque (la guerra) fue la costumbre y la manía imperialista de Rusia durante siglos, sin importar el nombre que tuviera, si era Moscovia, URSS o la Federación Rusa moderna.

Incluso el mismo Putin ha dicho que la mayor tragedia en la historia del mundo, así como su mayor tragedia personal, es el colapso de la Unión Soviética.

* El presidente ruso Vladímir Putin llamó a la caída soviética de 1991 la “mayor catástrofe geopolítica” del siglo XX en un discurso de 2005.

Muchas personas en todo el mundo podrían haber pasado por alto este mensaje y no tomarlo en serio, sin embargo, como dijo un famoso periodista: “Cuando un ex agente de la KGB me amenaza, tiendo a creer sus amenazas”.

La prueba de esto no está en lo profundo de la historia medieval, basta mirar las acciones de la Federación Rusa “recién formada y diferente” después del colapso de la URSS (incluso su final estuvo marcado por la derrota en la guerra de Afganistán).

La invasión de Chechenia, Moldavia y Georgia a lo largo de los años 90; otra guerra con Chechenia con la llegada al poder de Putin; otra invasión de Georgia en 2008; la anexión de Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Luhansk de Ucrania en 2014; la invasión de Siria en 2015; la ayuda más reciente para sofocar las protestas anti totalitarias en Kazajstán y ahora la invasión de Ucrania.

* Crimea era un territorio que fue ruso hasta los años 50 cuando fue transferido al control de Ucrania y luego Rusia anexó nuevamente en 2014. Durante las primeras etapas de la invasión a Ucrania, los rusos se trasladaron a la región de Kherson desde Crimea.

Algunas personas podrían haberlo pasado por alto, pero los líderes mundiales no tienen derecho a olvidarlo.

Estamos recibiendo mucho apoyo global en varias formas, sin embargo, podemos ver que los líderes occidentales todavía no toman la decisión de derrocar al régimen de Putin. Piensan demasiado en sus beneficios financieros cuando hasta su propio pueblo les dice “¡hazlo!”.

En este momento, Ucrania se enfrenta sola contra el zombi más sanguinario de un imperio inmundo, sin corazón y sin alma que quiere revivir su “gloria pasada”.

* Canadá, EU, Suiza, Reino Unido y los 27 países de la UE han cerrado el espacio aéreo a vuelos rusos. EU, Canadá, la UE y Uruguay bloquearon a medios rusos. Australia, Japón, Canadá, Reino Unido, EU, Suiza y la UE han impuesto sanciones a políticos y empresarios rusos. México no ha tomado ningún tipo de represalia económica.

El ejército ucraniano lucha contra los invasores rusos, causando bajas masivas al ejército de Putin. Los ucranianos, que no son soldados profesionales, se unen masivamente a las fuerzas de defensa territorial, donan dinero al ejército, donan sangre a los soldados heridos, traen provisiones y simplemente creen que Dios y las armas no defraudarán a nuestros guerreros, nuestros ángeles de la guarda.

* De acuerdo con The New York Times, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso Igor Konashenkov, reconoció el domingo por primera vez que “hay soldados rusos muertos y heridos”, pero no ofreció cifras. Insistió en que las pérdidas ucranianas fueron “mucho mayores”. Ucrania ha dicho que sus fuerzas han matado a más de 5 mil 300 soldados rusos.

Los ucranianos tienen motivos para quedarse aquí y luchar, no solo para detener la invasión actual, sino, para asegurar un futuro libre y pacífico para las próximas generaciones de ucranianos.

Y para citar a Johar Dudayev, el primer presidente de Chechenia, que luchó contra la Federación Rusa, “Rusia caerá cuando salga el sol de Ucrania”. Y hasta que caiga, Rusia nunca dejará de ser un país imperialista, fascista y anti humano.