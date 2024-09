‘Nadie nos obligará a votar a favor o en contra de reforma judicial’: Miguel Yunes Linares

Al rendir protesta como senador, supliendo a su hijo, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, reprochó el linchamiento del PAN y señaló que no es traidor por no estar con la oposición. Dijo que nadie le obligará a votar a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial.

Recibido por legisladores morenistas y entre gritos de “Traidor” por parte de la oposición, Yunes Linares asumió el escaño que dejó libre su hijo Miguel Yunes Márquez, a quien le fue concedida licencia para separarse de su cargo aludiendo motivos de salud.

Ante los gritos de traidor de senadores de la oposición, principalmente de senadores del PAN, pidió el uso de la tribuna y rechazó que su hijo no es “cobarde, ni traidor” al reprochar los calificativos del dirigente panista, Marko Cortés.

“Miguel Ángel Yunes Márquez siempre ha dado la cara y a la familia nadie nos ha doblado”, indicó al adelantar que “muy probablemente se reincorpore” esta tarde para la votación de la reforma judicial.

Yunes se enfrascó en una discusión con el senador Marko Cortés, líder nacional del PAN, quien lo acusó de ser un traidor a la patria en caso de votar a favor de la reforma al Poder Judicial.

“Si no nos hemos doblegado nunca frente al poder, menos frente a ti. No tienes autoridad moral ni política”, contestó Yunes a los dichos de Cortés.

El líder nacional del PAN dijo que nadie puede creer que no existió una presión del gobierno contra la familia Yunes para avalar la reforma al Poder Judicial y lo llamó a corregir el rumbo y votar en contra.

“Yo no voy a caer en la trampa. Si Miguel puede el día de hoy presentarse, se va a presentar y va a fijar su posición. No está aquí a debate López Obrador, está a debate la reforma al Poder Judicial. El voto es libre, también es libre en la Constitución”, dijo Yunes.