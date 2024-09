Senado se cambia y reanuda... pero manifestantes se dirigen a sede blindada; reportan heridos

He dado instrucciones para que servicios parlamentarios convoque a la reanudación de la sesión a las siete de la noche en la antigua sede del @senadomexicano , conocida como la Casona de Xicoténcatl. Habrá reforma al poder judicial.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Sasil de León, expresó que no fue la única persona herida durante la irrupción de los manifestantes en el recinto; “se lastimó personal del Senado, yo vi a los compañeros de Protección Civil que se cayeron del balcón, así como a los compañeros de resguardo, que es gente que llega a hacer su trabajo y la violencia no lleva a nada bueno. Dicen que no han sido escuchados, pero tenemos ocho meses hablando y dando a conocer esta reforma”, dio a conocer en entrevista con el medio de comunicación Milenio.

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección directa de jueces y magistrados, comenzó a discutirse este martes en el Senado y se prevé una sesión de más de 30 horas.