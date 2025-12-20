Marina halla cargamento de cocaína frente a Acapulco

Noticias
/ 20 diciembre 2025
    Marina halla cargamento de cocaína frente a Acapulco
    Tras el hallazgo, la droga fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes . /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Cocaina

Localizaciones


Acapulco

Organizaciones


Semar

El aseguramiento se realizó durante recorridos de vigilancia marítima como parte de la estrategia federal de seguridad en la región

ACAPULCO, GRRO.- La Armada de México aseguró alrededor de 30 kilogramos de cocaína durante recorridos de vigilancia marítima realizados frente a las costas del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), el aseguramiento fue realizado por personal de la Octava Región Naval, en funciones de Guardia Costera, a bordo de buques tipo patrulla interceptora.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum: ‘Allá hay mucha drogadicción, EU no es modelo’

Durante las labores de vigilancia, los elementos navales localizaron un bulto tipo costalilla que contenía aproximadamente 30 paquetes tipo ladrillo, con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, en inmediaciones de la franja costera del municipio.

Tras el hallazgo, la droga fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia Profeco a gasolineras por vender litros incompletos

La dependencia señaló que esta acción forma parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la coordinación permanente con fuerzas de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y la justicia en Guerrero.

Asimismo, la Marina refrendó su compromiso con las familias mexicanas para combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país y mantener condiciones de seguridad en las zonas marítimas. Con información de El Universal

Temas


Cocaina

Localizaciones


Acapulco

Organizaciones


Semar

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Enviaron a 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Sinaloa.

Llegan Fuerzas Especiales a Sinaloa por guerra interna del Cártel de Sinaloa
Todavía está pendiente licitar el tramo que va del municipio de Santa Catarina a San Nicolás de los Garza.

Gana ICA contrato para hacer tramo en Monterrey del tren Saltillo-Nuevo Laredo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y por las omisiones en la protección a su madre, Norma Esther Andrade, defensora de derechos humanos

CoIDH responsabiliza a México por el feminicidio de Lilia García Andrade; Gobierno afirma que cumplirá sanciones
Acciones buscan contribuir a la pacificación de las regiones más afectadas por la violencia en Michoacán.

Plan Michoacán la Paz y la Justicia impulsa Sembrando Vida tras asesinato de alcalde
Vista de la fachada de la sede de Johnson &amp; Johnson, en New Brunswick, Nueva Jersey, el 8 de febrero de 2024.

Johnson & Johnson deberá pagar 65.5 millones de dólares a mujer con cáncer que usó talco

Hasta el momento no hay más detalles de la operación ni se ha confirmado por autoridades.

Incauta EU otro buque petrolero cerca de Venezuela: medios
Esta fotografía redactada y sin fecha, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestra a Donald Trump de pie con un grupo de mujeres.

‘El mejor amigo de Don’: cómo Epstein y Trump compartieron su afición por las mujeres
En una fotografía divulgada se observa a Epstein acompañado del expresidente Bill Clinton y el artista Mick Jagger.

Revelan más archivos del caso Jeffrey Epstein; hay material del gran jurado