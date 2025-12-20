Marina halla cargamento de cocaína frente a Acapulco

ACAPULCO, GRRO.- La Armada de México aseguró alrededor de 30 kilogramos de cocaína durante recorridos de vigilancia marítima realizados frente a las costas del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), el aseguramiento fue realizado por personal de la Octava Región Naval, en funciones de Guardia Costera, a bordo de buques tipo patrulla interceptora.

Durante las labores de vigilancia, los elementos navales localizaron un bulto tipo costalilla que contenía aproximadamente 30 paquetes tipo ladrillo, con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, en inmediaciones de la franja costera del municipio.

Tras el hallazgo, la droga fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La dependencia señaló que esta acción forma parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la coordinación permanente con fuerzas de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y la justicia en Guerrero.

Asimismo, la Marina refrendó su compromiso con las familias mexicanas para combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país y mantener condiciones de seguridad en las zonas marítimas. Con información de El Universal