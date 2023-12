Marko Cortés, dirigente del PAN, pide al INE sancionar a AMLO

AMLO PIDE A CIUDADANOS A VOTAR POR MORENA PARA LA PRESIDENCIA Y PARA DIPUTADOS EN EL CONGRESO

El 10 de diciembre, López Obrador realizó una visita presidencial en Almoloya, Estado de México, donde pronunció el siguiente discurso:

“Es importante que se tome en cuenta que no solo es ganar la Presidencia. Se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso, porque miren, sí yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado”.

TE PUEDE INTERESAR: Blindan Texcaltitlán con 600 soldados y elementos de la Guardia Nacional

Aclaró que el Poder Legislativo, en especial la Cámara de Diputados, es la que tiene la facultad de aprobar el presupuesto que se ha utilizado en programas de beneficio para el pueblo.

“Como ganamos la Presidencia y la mayoría en el Congreso, no hemos tenido problemas en la aprobación del presupuesto”.