Más enfermeras: IMSS amplía plantilla y les permite recetar

CDMX.- En la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, se llevó a cabo la Ceremonia Institucional del Personal de Enfermería, donde el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que entre 2019 y 2025 la plantilla de enfermería creció de 109 mil a 148 mil trabajadoras, lo que representa un incremento de 36 por ciento.

Durante su intervención, el funcionario federal destacó que actualmente el IMSS cuenta con una cobertura de enfermería de 96.2 por ciento, y señaló que uno de los objetivos prioritarios para 2026 es acercarse al 100 por ciento de cobertura en las unidades médicas del país.

TE PUEDE INTERESAR: PAN denuncia a hijo de AMLO y exfuncionarios por descarrilamiento del tren

Robledo Aburto subrayó que, como parte del fortalecimiento del personal, a partir del 17 de diciembre de 2025, un total de mil 642 enfermeras fueron facultadas para prescribir recetas dentro del Seguro Social, como resultado de un proceso de capacitación y certificación.

El titular del IMSS también resaltó el reconocimiento formal de la Licenciatura en Enfermería, alcanzado mediante un acuerdo bilateral con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), lo que permitió regularizar la situación académica de miles de trabajadoras y trabajadores del Instituto.

TE PUEDE INTERESAR: Corte frena a Sonora: exigir permiso para protestar es inconstitucional

Detalló que, a la fecha, 43 mil 668 enfermeras y enfermeros acreditaron su título y cédula profesional, lo que dio lugar a un pago único equivalente a un mes de sueldo tabular, con una inversión superior a 315 millones de pesos por parte del IMSS.

Por su parte, la titular de la Coordinación de Enfermería del Instituto, Fabiana Maribel Zepeda Arias, expresó que uno de sus principales anhelos es que la enfermería en México cuente con salarios dignos, condiciones laborales adecuadas y espacios libres de violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy hace nombramientos estratégicos en la FGR

Zepeda Arias subrayó que la enfermería es una profesión mayoritariamente integrada por mujeres, por lo que llamó a romper los techos de cristal que aún persisten en el sector salud. “Seguro lo vamos a lograr”, afirmó.