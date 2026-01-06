Ernestina Godoy hace nombramientos estratégicos en la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, anunció una serie de nombramientos estratégicos en diversas áreas clave de la institución.

En un comunicado de prensa oficial, la institución reiteró que estos movimientos se hicieron en cumplimiento con la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR.

ERNESTINA GODOY HACE NOMBRAMIENTOS EN LA FGR

Entre los cambios más relevantes, Raúl Armando Jiménez Vázquez fue designado como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC); David Boone de la Garza asumió la conducción de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), y Mariana Díaz Figueroa quedó al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).