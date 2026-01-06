Ernestina Godoy hace nombramientos estratégicos en la FGR
Estos nombramientos se suman a los previamente anunciados en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, anunció una serie de nombramientos estratégicos en diversas áreas clave de la institución.
En un comunicado de prensa oficial, la institución reiteró que estos movimientos se hicieron en cumplimiento con la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR.
ERNESTINA GODOY HACE NOMBRAMIENTOS EN LA FGR
Entre los cambios más relevantes, Raúl Armando Jiménez Vázquez fue designado como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC); David Boone de la Garza asumió la conducción de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), y Mariana Díaz Figueroa quedó al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).
Asimismo, destacan los siguientes nombramientos:
* Laura Ángeles Gómez como Oficial Mayor;
* Maribel Bojorges Beltrán como Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA);
* Richard Urbina Vega como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;
* Ulises Lara López al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes;
* Julio César Bonilla Gutiérrez como titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.
* Claudia Luengas Escudero como Consejera General;
* Oliver Ariel Pilares Viloria como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero;
* Omar Cruz Juárez como responsable de la Unidad de Comunicación Social.
Estos nombramientos se suman a los previamente anunciados de Héctor Elizalde Mora, quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y César Oliveros Aparicio, al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).