PAN denuncia a hijo de AMLO y exfuncionarios por descarrilamiento del tren

Noticias
/ 6 enero 2026
    PAN denuncia a hijo de AMLO y exfuncionarios por descarrilamiento del tren
    Los legisladores pidieron a la ASF realizar nuevas auditorías sobre el ejercicio de los recursos federales aplicados en el proyecto ferroviario. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Trenes

Localizaciones


CDMX

La oposición llevó el caso a instancias penales y de fiscalización, al advertir posibles irregularidades en la construcción

CDMX.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

La denuncia presentada ante la FGR señala presuntas responsabilidades penales de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador; así como de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina; Raymundo Pedro Morales Ángeles, exdirector general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y actual titular de la Marina.

TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Ang, diputada de Morena, es detenida en la frontera con EU por dinero en efectivo

También fueron incluidos Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; así como el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y Pedro Salazar Beltrán.

De acuerdo con el PAN, los hechos podrían configurar delitos de tráfico de influencias, homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, además de los que resulten de las investigaciones ministeriales.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman el primer caso de gusano barrenador en Michoacán

En paralelo, la denuncia interpuesta ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita revisar las auditorías internas de los recursos públicos destinados a la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluido el Tren Interoceánico.

Asimismo, los legisladores pidieron a la ASF realizar nuevas auditorías sobre el ejercicio de los recursos federales aplicados en el proyecto ferroviario que se descarriló la semana pasada, al considerar que existen indicios de posibles irregularidades administrativas y financieras.

Las denuncias fueron promovidas por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, así como por los legisladores Héctor Saúl Téllez Hernández y Federico Döring, quienes señalaron que el caso debe investigarse a fondo por tratarse de una obra prioritaria del gobierno federal anterior. Con información de El Universal

Temas


Trenes

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento