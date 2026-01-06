PAN denuncia a hijo de AMLO y exfuncionarios por descarrilamiento del tren

CDMX.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

La denuncia presentada ante la FGR señala presuntas responsabilidades penales de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador; así como de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina; Raymundo Pedro Morales Ángeles, exdirector general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y actual titular de la Marina.

También fueron incluidos Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; así como el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y Pedro Salazar Beltrán.

De acuerdo con el PAN, los hechos podrían configurar delitos de tráfico de influencias, homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, además de los que resulten de las investigaciones ministeriales.

En paralelo, la denuncia interpuesta ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita revisar las auditorías internas de los recursos públicos destinados a la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluido el Tren Interoceánico.

Asimismo, los legisladores pidieron a la ASF realizar nuevas auditorías sobre el ejercicio de los recursos federales aplicados en el proyecto ferroviario que se descarriló la semana pasada, al considerar que existen indicios de posibles irregularidades administrativas y financieras.

Las denuncias fueron promovidas por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, así como por los legisladores Héctor Saúl Téllez Hernández y Federico Döring, quienes señalaron que el caso debe investigarse a fondo por tratarse de una obra prioritaria del gobierno federal anterior. Con información de El Universal