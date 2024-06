‘Me disculpo en mi forma, pero tengo la razón’, así justifica Marko Cortés regaño a Xóchitl pero felicitar a Claudia

CDMX.- Reconoce Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), haber regañado a la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, sin embargo, niega haberle gritado y asegura tener razón por que “no puedes felicitar a alguien que te acaba de pisotear”.

Este miércoles, en una entrevista, Gálvez Ruiz confirmó haber recibido una reprimenda de parte del panista por haber llamado a Claudia Sheinbaum, hoy virtual presidenta electa, el 2 de junio para felicitarla por su triunfo en las elecciones.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Marko Cortés me reclamó por felicitar a Sheinbaum’: Xóchitl

Hoy Cortés, en una entrevista con la periodista Azucena Uresti, reconoció haberle llamado la atención a Xóchitl, pero negó que le haya levantado la voz, como dijo la excandidata.

“Yo no grito en ningún caso ni en ninguna reunión, he tenido muchas responsabilidades y muchos momentos complejos y eso nunca ocurre; una cosa es hablar claro, fuerte y asertivo y otra muy distinta es gritar y menos faltar al respeto”, aseguró.

En otra entrevista ayer, pero con el periodista Ciro Gómez Leyva, el dirigente nacional de Acción Nacional, quien ha recibido presiones para que deje el liderazgo del partido por los resultados en los últimos comicios, justificó el “regaño” al señalar que no puedes felicitar a alguien que te acaba de pisotear.

“Por supuesto que le dije (a Xóchitl) que no lo compartía, porque no puedes felicitar a alguien que te acaba de pisotear. Tú felicitas a alguien que te ganó a la buena, pero no cuando te pisotean, cuando te avientan todo el Estado mexicano, cuando te difaman”, refirió el panista.

Gálvez aseguró la reacción de Cortés, tras enterarse que había llamado a Sheinbaum, fue tan agresiva que Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) e integrante de la coalición, intervino.

La posición del líder panista es que la felicitación de Gálvez a Claudia fue incongruente porque la oposición se enfrentó a una elección de Estado, pero dijo que si ella se sintió ofendida se disculpa por “las formas”, aunque tiene razón.

“Si mi firmeza, claridad y asertividad le incomodan, me disculpo por mi forma, pero en el fondo tengo la razón”, refirió hoy por la mañana.