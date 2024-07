México está ‘de moda’, todos quieren vivir en CDMX: AMLO

“Hay quienes no les gustan porque encarecen los servicios. Ya restaurantes de la Roma, Polanco, la Condesa, la mitad de las mesas, me dicen, me platican -porque cuando salgo que es una vez o dos veces al año- voy a dos lugares” , mencionó.

GONZALO NO VA AL GABINETE

En su conferencia matutina el presidente aseguró que su hijo Gonzalo López Beltrán no trabajará en el gobierno, luego de que se especulara su participación en la próxima administración tras una reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Sí lo supe (que se reunió con Sheinbaum), pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, señaló.

López Obrador mencionó que su hijo lo ayudaba a ver el avance del proyecto, el tendido de las vías, los trenes y la construcción del rompeolas en Salina Cruz, proyectos a cargo de la Secretaría de Marina.

“Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen, él en sociedad con Andrés. Él se va a hacer cargo y me puse contentísimo porque, pobre de los hijos se desquitan con ellos y ellos tienen que padecer, por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios”, expresó.