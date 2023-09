México le compra a China 10 veces más de lo que le vende

Las importaciones mexicanas desde China superan en más de 10 veces a las exportaciones a esa nación; es decir, por cada 10 dólares que México le vende al gigante asiático en productos y servicios, aquél le oferta al nuestro 100 dólares, revelan datos oficiales, lo que da cuenta de la disparidad que existe en la relación comercial entre ambas naciones.

Datos del Banco de México indican que en 2022 México importó desde China bienes y servicios por un total de 118 mil 696 millones de dólares; en contraste, exportó sólo 10 mil 917 millones de dólares, es decir, se compró casi mil por ciento más de lo que se vendió.

Para este año, la situación sigue siendo exactamente la misma, pues de acuerdo con información del banco central, entre enero y julio pasado, el valor de las exportaciones de México a China asciende a 5 mil 983 millones de dólares, mientras las importaciones se ubican en 63 mil 854 millones, es decir, la misma diferencia de casi mil por ciento.

Ante estos datos, Zhang Run, embajador de China en México, aseguró que su país no busca tener siempre un superávit comercial unilateral con el que es su segundo socio comercial más importante de América Latina, sólo superado por Brasil.

“China es un país que abraza el libre comercio y la apertura, por lo que siempre ha dado la bienvenida a productos mexicanos o de otros países, siempre y cuando sean de calidad y de excelencia, para que puedan competir en el amplio mercado chino. Sin embargo, México debe esforzarse más y mejorar las condiciones comerciales y de inversión”, apuntó en la semana durante un foro organizado por el Centro de Estudios China-México (Cechimex).

Enrique Dussel Peters, coordinador del Cechimex, enfatizó que desde hace 20 años se han abierto posibilidades de incrementar la relación comercial con el país asiático; sin embargo, recordó que lamentablemente todas han sido desperdiciadas por falta de interés, entendimiento y estrategia por parte de los gobiernos en turno.

“Desgraciadamente, en las últimas administraciones, incluyendo la actual, no hay estrategia a corto, mediano y largo plazos respecto a China, no hay una propuesta detallada de lo que el gigante asiático viene discutiendo, sólo volteamos a verlos cuando estamos en crisis o en problemas, y eso nos va costar, porque no hay duda que en unos años se convertirá en la economía más grande del mundo”, advirtió.

IED AVANZA, PERO ES INSUFICIENTE

La inversión extranjera directa (IED) de China en México se disparó 48 por ciento en 2022 respecto de 2021, lo que contrasta con la caída de 6.7 por ciento anual en promedio, señalan datos del Monitor de IED de China en América Latina y el Caribe 2023, de la Red Académica de América Latina y el Caribe.

Según el reporte, en 2022 la IED de origen chino con destino en México ascendió a 2 mil 520 millones de dólares, arriba de los mil 700 millones reportados en 2021.

La IED de China en México representó apenas 7 por ciento de los 35 mil 200 millones de dólares que recibió oficialmente nuestro país el año pasado, lo que da cuenta de la baja participación del gigante asiático, sobre todo tomando en cuenta que es el tercer socio comercial más importante de México, sólo por debajo de los vecinos Estados Unidos y Canadá.

