34 personas fallecidas y 12 mil 556 contagios por sarampión en México

El 7 de marzo se reportó el registro de 667 casos más de sarampión en México, al igual que el fallecimiento de dos personas por la enfermedad.

Según el reporte del Informe Diario de Brotes de Sarampión, para el 6 de marzo hay 12 mil 556 casos positivos y un aproximado de 34 personas fallecidas. Las dos muertes más recientes ocurrieron en Jalisco y Sinaloa; el primer estado siendo el sitio con mayor cantidad de casos, mientras que el otro permanece en el séptimo lugar.

Hasta el último informe, los estados han registrado nuevas cifras de casos de sarampión:

*) Jalisco: 427

*) Chiapas: 57

*) Ciudad de México: 41

*) Estado de México: 19

Según el Informe Diario del Brote de Sarampión, la enfermedad se ha esparcido en 423 municipios, en los 32 estados de México. Las edades con mayor riesgo de contagio son de 1 a 4 años, con 1,698 casos; 5 a 9 años, con 1,476 casos; y de 25 a 29 años, con 1,456.

Medios de información y de salud reiteran que la mayor protección contra la epidemia de sarampión es la vacunación temprana, para evitar la propagación o que la enfermedad afecte de manera letal al cuerpo humano.