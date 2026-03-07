34 personas fallecidas y 12 mil 556 contagios por sarampión en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 marzo 2026
    34 personas fallecidas y 12 mil 556 contagios por sarampión en México
    Sube la cantidad de fallecimientos por sarampión en México Vanguardia

Según el Informe Diario de Brotes, el sarampión ha contagiado a los habitantes de 423 municipios en los 32 estados de México

El 7 de marzo se reportó el registro de 667 casos más de sarampión en México, al igual que el fallecimiento de dos personas por la enfermedad.

Según el reporte del Informe Diario de Brotes de Sarampión, para el 6 de marzo hay 12 mil 556 casos positivos y un aproximado de 34 personas fallecidas. Las dos muertes más recientes ocurrieron en Jalisco y Sinaloa; el primer estado siendo el sitio con mayor cantidad de casos, mientras que el otro permanece en el séptimo lugar.

Hasta el último informe, los estados han registrado nuevas cifras de casos de sarampión:

*) Jalisco: 427

*) Chiapas: 57

*) Ciudad de México: 41

*) Estado de México: 19

Según el Informe Diario del Brote de Sarampión, la enfermedad se ha esparcido en 423 municipios, en los 32 estados de México. Las edades con mayor riesgo de contagio son de 1 a 4 años, con 1,698 casos; 5 a 9 años, con 1,476 casos; y de 25 a 29 años, con 1,456.

Medios de información y de salud reiteran que la mayor protección contra la epidemia de sarampión es la vacunación temprana, para evitar la propagación o que la enfermedad afecte de manera letal al cuerpo humano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Epidemias
Sarampión
Vacunación

Localizaciones


México

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal
El segunda base de la Selección Mexicana sufrió una lesión que lo margina del evento mundial.

Baja en la Selección Mexicana de Beisbol; Luis Urías tiene qué abandonar el Clásico Mundial
Carlos Vela volvió a la órbita del equipo angelino junto a un grupo de inversionistas que adquirió una participación en el club de la MLS

Carlos Vela: vuelve el goleador a Los Angeles FC, pero ahora como dueño