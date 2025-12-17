‘A mí El Mencho me pela la ver...’ La sentencia de muerte de ‘El Pirata de Culiacán’ a 8 años de su asesinato

El 18 de diciembre de 2017, Juan Luis Lagunas Rosales, ‘El Pirata de Culiacán’, fue asesinado a balazos en el bar Mentaros Cantaros, en Guadalajara. De acuerdo con autoridades, recibió al menos 15 impactos de bala, en un ataque directo que conmocionó a la opinión pública. Previo a su muerte, circuló ampliamente un video en el que el joven, en evidente estado de ebriedad, lanza insultos contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. En la grabación se le escucha decir una frase que sería interpretada como una provocación directa.

Tras su asesinato, el video volvió a viralizarse y dio pie a rumores sobre si ese desafío habría sido el detonante de su ejecución, una línea que fue considerada por la Fiscalía de Jalisco dentro de las investigaciones. TE PUEDE INTERESAR: Afirma WSJ que ‘El Mencho’ es el nuevo rey del tráfico de cocaína en EU QUIÉN ERA EL PIRATA DE CULIACÁN Con apenas 17 años, Juan Luis se convirtió en una figura viral gracias a videos donde exhibía excesos, alcohol, armas y lujos, construyendo una imagen asociada al mundo del narcotráfico sin pertenecer formalmente a él. Aunque era originario de Navolato, adoptó el nombre de Culiacán para su apodo, buscando una identidad fuerte y reconocible en redes sociales. Su fama creció rápidamente entre seguidores del regional mexicano y la llamada narcocultura digital. Uno de sus primeros momentos virales fue el video titulado “El de la Red Label”, donde aparece bebiendo whisky hasta perder el conocimiento. Desde entonces, convirtió sus borracheras en contenido recurrente y en su principal fuente de notoriedad.