‘A mí El Mencho me pela la ver...’ La sentencia de muerte de ‘El Pirata de Culiacán’ a 8 años de su asesinato
A ocho años del asesinato de El Pirata de Culiacán, resurge el video donde desafía a ‘El Mencho’ y que marcó su destino.
El 18 de diciembre de 2017, Juan Luis Lagunas Rosales, ‘El Pirata de Culiacán’, fue asesinado a balazos en el bar Mentaros Cantaros, en Guadalajara. De acuerdo con autoridades, recibió al menos 15 impactos de bala, en un ataque directo que conmocionó a la opinión pública.
Previo a su muerte, circuló ampliamente un video en el que el joven, en evidente estado de ebriedad, lanza insultos contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. En la grabación se le escucha decir una frase que sería interpretada como una provocación directa.
Tras su asesinato, el video volvió a viralizarse y dio pie a rumores sobre si ese desafío habría sido el detonante de su ejecución, una línea que fue considerada por la Fiscalía de Jalisco dentro de las investigaciones.
QUIÉN ERA EL PIRATA DE CULIACÁN
Con apenas 17 años, Juan Luis se convirtió en una figura viral gracias a videos donde exhibía excesos, alcohol, armas y lujos, construyendo una imagen asociada al mundo del narcotráfico sin pertenecer formalmente a él.
Aunque era originario de Navolato, adoptó el nombre de Culiacán para su apodo, buscando una identidad fuerte y reconocible en redes sociales. Su fama creció rápidamente entre seguidores del regional mexicano y la llamada narcocultura digital.
Uno de sus primeros momentos virales fue el video titulado “El de la Red Label”, donde aparece bebiendo whisky hasta perder el conocimiento. Desde entonces, convirtió sus borracheras en contenido recurrente y en su principal fuente de notoriedad.
FAMA DIGITAL, PERSONAJE Y REALIDAD
Detrás del personaje, Juan Luis tuvo una infancia marcada por el abandono. Nunca conoció a su padre y fue criado principalmente por su abuela, según relató en entrevistas. La escuela fue limitada, y los trabajos formales no le resultaban atractivos.
Con el crecimiento de su fama, produjo merchandising, utilizó hashtags propios, se tatuó y construyó una estética intimidante, aunque él mismo reconocía que muchas de las armas eran solo para las fotografías.
Encargó incluso un corrido con su nombre, donde era descrito como “loco y acelerado”, con enemigos y vida peligrosa, una narrativa que terminó por reforzar una imagen que, con el tiempo, lo rebasó.
UN ASESINATO QUE TRASPASÓ FRONTERAS
El ataque armado ocurrido en un bar de Zapopan tuvo características similares a ejecuciones del crimen organizado. En algunos reportes se habló de hasta 18 disparos, lo que subrayó la brutalidad del crimen.
Paradójicamente, su muerte llevó el nombre de El Pirata de Culiacán a medios internacionales, un nivel de exposición que su incipiente carrera musical difícilmente habría alcanzado en vida.
A ocho años de distancia, su historia sigue siendo una advertencia sobre los riesgos de glorificar la violencia y confundir la viralidad con poder real.
DATOS CURIOSOS
· Tenía solo 17 años cuando fue asesinado
· Mandó a hacer un corrido con su propio nombre
· Su fama se construyó principalmente por videos de excesos