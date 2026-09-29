A través de instalaciones conocidas como ‘booms’, el cabello humano se convierte en una herramienta ambiental en Ciudad de México

Gracias al uso del cabello humano reciclado en Xochimilco, considerada una zona agrícola emblemática al sur de Ciudad de México y a que además es un Patrimonio Mundial, con el objetivo de ayudar a aminorar la contaminación de los canales y así, de esta forma, proteger los suelos de las chinampas. Esto es posible a través de instalaciones de barras absorbentes, que son conocidas como ‘booms’, mismas que son elaboradas con cabello reciclado “y el uso de este material como cobertura orgánica sobre la tierra”, explica la Agencia de Noticias EFE.

El grupo de voluntarios de Cox México que participan en este proyecto en colaboración con la organización Santuario Ajolote, cuentan con el acompañamiento técnico de Matter of Trust Latam. Mattia Carenini, quien es uno de los socios fundadores de Matter of Trust Latam, explicó a EFE que ”el cabello nos permite recuperar no solo hidrocarburos y aceites, sino también grasas, coliformes fecales y metales pesados. Es una remediación pasiva para espacios críticos como Xochimilco”.

El objetivo de esta técnica es aprovechar las propiedades que posse el cabello para retener ciertos contaminantes en el agua y, en la tierra, actuar “como un ‘mulch’ o cubierta protectora” que favorece la disminución de la evaporación y conserva la humedad, acentúa EFE. La agencia de noticias española señala que según especialistas de Matter of Trust Latam, este tipo de material además tiene la capacidad de “aportar materia orgánica al suelo” y de de esta forma ayuda a “regular su pH y favorecer la presencia de micorrizas, hongos beneficiosos que contribuyen a la absorción de nutrientes por las plantas”.

Esta innovación es para los agricultores, que se están viendo afectados tanto por la escasez así como la mala calidad del agua que llega a través del drenaje urbano, un recurso favorece supervivencia del cultivo tradicional. En este sentido, afirmó Agustín Galicia, campesino de cuarta generación de San Gregorio Atlapulco expresó a EFE, “nosotros producimos entre 40 y 70 toneladas diarias de hortalizas que abastecen a la Ciudad de México. En dos cosechas hemos visto la diferencia: el pelo retiene el agua y eleva la calidad del producto”, Por lo que el maestro chinampero exhortó a las autoridades y a la sociedad a no olvidar la labor de las chinampas, que son unas islas artificiales que fueron creadas en zonas poco profundas destinadas a la agricultura intensiva, Galicia evocó que la condición de Patrimonio Mundial que le fue otorgada por la Unesco en 1987 se debió gracias a la capacidad productiva del campo y no solamente a que las embarcaciones tienen un valor turístico, ya que son el medio usado para que los visitantes conozcan los canales de Xochimilco. FORTALECIMIENTO DEL SUELO Y LIMPIEZA El grupo de voluntarios llevó a cabo una jornada de fortalecimiento del suelo y la limpieza de los canales chinamperos de Xochimilco. Este trabajo dio inicio el pasado 19 de septiembre con una visita a la Casa de Reposo Marillac, en donde “los voluntarios realizaron actividades con mujeres mayores, y continuó con sesiones virtuales de una hora a través de Teams”, describe EFE. Entre los talleres que se impartieron en línea está; ‘El secreto del chocolate’, ‘Océanos bajo ataque’ y ‘Biblioteca táctil’. Asimismo, los voluntarios hablaron acerca la importancia del ecosistema chinampero y los desafíos ambientales de Xochimilco, para este evento contaron con la participación de organizaciones tales como Debra México, que se dedica a las personas con epidermólisis bullosa. “Buscamos que los colaboradores vivan este compromiso de forma directa, generando un vínculo real con las comunidades y contribuyendo al desarrollo comunitario”, puntualizó en entrevista con EFE la coordinadora de Responsabilidad Social de Cox México, Karina Gómez.

Esta iniciativa tiene previsto lograr evitar cerca de 200 kilogramos de CO₂ y además poder capturar entre 35 y 89 kilogramos de los “contaminantes superficiales” Su es meta es transferir el conocimiento a las propias comunidades para que ellas se encarguen de elaborar y mantener de forma autónoma sus sistemas de filtración, Siendo este un modelo que Matter of Trust busca replicar en otras entidades mexicanas como Tlaxcala, Nuevo León y Chiapas, enfatiza EFE. “Es una forma de dar nuestro aporte (...) No sabía que el cabello reciclado se convertía en una herramienta para limpiar el agua y nutrir la tierra”, Conclluye Adriana Coronado, especialista del área de Compras. Con información de la Agencia de Noticias EFE.

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