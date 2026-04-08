Limpian el agua con filtros de cabello humano para rescatar al ajolote y devolverlo a su hábitat en Ciudad de México

Con el respaldo de Matter of Trust Latam, el cabello que cae en una peluquería en Ciudad de México puede terminar por ayudar a limpiar los canales de Xochimilco y con ello tener la posibilidad de que el ajolote, que es una especie en peligro de extinción, pueda regresar a su hábitat. ”Los vamos a regresar”, afirmó a la Agencia de Noticias EFE Josefina González, quien actualmente resguarda junto a su esposo, Roberto, un ajolotario de Xochimilco, que en 2021 inició con dos ejemplares y al día de hoy ya alberga más de 60, además cuentan con decenas de huevecillos.

Considerado como uno de los refugios del ajolote, aún perdura la esperanza de que este anfibio pueda regresar a nadar en las aguas de los canales que Josefina vio limpia de niña y que hoy está turbia, contaminada y sin esta especie endémica que anteriormente recorría por estas aguas. Si bien el ajolote es la mascota del Mundial de Fútbol en CDMX, en la última década prácticamente ha desaparecido de Xochimilco; esto tomando en cuenta los censos que pasaron de registrar menos de 300 ejemplares por kilómetro cuadrado a ninguno, describe a EFE Michel Balam, que es miembro de la Comunidad Independiente de Manejo Ambiental (CIMA), del proyecto Santuario Ajolote.

Esta situación se debe, en gran medida, a la contaminación “brutal” del agua, derivado de las descargas domésticas y comerciales, además de bacterias y metales pesados, precisa Balam. EL AJOLOTE TIENE SU SALVACIÓN EN UNA SOLUCIÓN CAPILAR Con el propósito de lograr revertir este deterioro, filtros elaborados con cabello humano se están instalando en los canales de Xochimilco, cada uno de ellos esta conformado con alrededor de un kilo de pelo que es capaz de conseguir retener hasta cinco veces su peso en contaminantes.

Estos filtros que están sujetos a una trajinera se prueban por primera vez en el agua para después llevar esta tecnología a las embarcaciones que navegan en los canales; este es un proyecto ambiental que desde octubre pasado podido coloca una veintena de filtros en las orillas de los cauces.

”Imagínense que pudiéramos tener 500 trajineras con estos dispositivos, estaríamos limpiando el agua todos los días”, acentúa Balam a EFE. Después de que permanecen alrededor de dos meses en el agua, cada uno de estos filtros es retirado y son tratados con bacterias que descomponen tanto los aceites como las grasas, con lo que posibilita que sean reutilizarlos o integrarlos al suelo sin que se generen residuos, ya sea en la agricultura como en otros procesos. En opinión de Mattia Carenini, quien es el fundador de Matter of Trust Latam ”parece que es mágico el cabello, pero no es así. Son millones de años de evolución que han hecho que esta fibra que nos servía para atrapar aceite, grasa y que nos daba ese recubrimiento extra, hoy día nos sirva para hacer la remediación de cuerpos de agua contaminados”. Siendo esta misma propiedad lo que ha dado pie a que el pelo sea usado también en derrames de petróleo, tal como ocurrió en Veracruz, donde esta organización trabajó junto con las comunidades para capacitarlas en su uso y manejo seguro. Según Carenini, este material puede adherirse a hidrocarburos y con ello facilitar su recolección, no obstante, para óptima efectividad depende de las condiciones del derrame, además de que existen riesgos en la disposición, talas como las quemaduras o el cáncer. MATTER OF TRUST LATAM En su pagina web, esta organización se describe como “una empresa comprometida con la innovación en la gestión y reutilización de residuos, fundada en 2024 en México con la visión de transformar desafíos ambientales en oportunidades sostenibles”.

Sus miembros están “Inspirados por el impacto positivo que los residuos pueden generar cuando se gestionan de manera creativa, desarrollamos soluciones innovadoras que abordan problemas como la contaminación del agua, la regeneración de suelos y la sostenibilidad agrícola”. Por lo que, concluye Matter of Trust Latam “nos enfocamos en trabajar de la mano con comunidades, empresas y organizaciones, conectando esfuerzos para construir un futuro más limpio y responsable en toda la región de América Latina”. DE LA PELUQUERÍA AL AGUA Con el objetivo de hacer posibles los filtros de pelo, Matter of Trust Latam construyó una red compuesta de 33 estéticas y barberías en todo el país, mismas que recolectan un promedio dos kilos de cabello al mes, 202 kilos en 2025, con los que se elaboran estos dispositivos. Javier Rangel, copropietario de JR Barber Studio, quien es parte de esta red, explica a EFE que “así demostramos que las pequeñas acciones, incluso una pequeña barbería, puede ayudar a cambiar el mundo para nuestros hijos en un futuro”.

”Existe un modelo de negocio sostenible, tanto para ellos como también para nosotros, de manera colectiva”, concluye Constanza Soto, sociafundadora de Matter of Trust Latam.