Abaten a ‘Chuy Peñuelas’, buscado en EU con recompensa de 5 mdd, tras enfrentamiento en Sinaloa

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    Abaten a ‘Chuy Peñuelas’, buscado en EU con recompensa de 5 mdd, tras enfrentamiento en Sinaloa
    La Marina abatió a dos personas durante un operativo en Sinaloa; una podría ser Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”. VANGUARDIA

García Harfuch informó que la Marina aseguró cuatro vehículos robados, armas y municiones; González Peñuelas es señalado como operador del Cártel de Guasave

Dos personas murieron durante un enfrentamiento entre personal de la Secretaría de Marina (Semar) e integrantes de una presunta célula criminal en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, en Sinaloa. Entre los fallecidos podría encontrarse Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que el personal naval fue agredido durante un operativo y repelió el ataque. La identidad de uno de los fallecidos está pendiente de confirmación pericial, de acuerdo con la información difundida por la Marina.

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MARINA ASEGURA VEHÍCULOS Y ARMAS TRAS ENFRENTAMIENTO EN SINALOA

Según García Harfuch, el operativo formó parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad y avanzar en la pacificación de Sinaloa.

Como resultado de la intervención, elementos de la Semar aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.

La dependencia informó que los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las investigaciones correspondientes.

En su publicación, la Marina señaló que la acción derivó de trabajos de inteligencia naval y se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿QUIÉN ERA “CHUY PEÑUELAS”, PRESUNTO OPERADOR DEL CÁRTEL DE GUASAVE?

García Harfuch indicó que, de acuerdo con la información disponible, uno de los fallecidos podría ser Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy Peñuelas”, a quien identificó como uno de los operadores del Cártel de Guasave.

Por su parte, la Semar señaló que la identidad de uno de los fallecidos podría corresponder a Jesús “N”, alias “Chuy Peñuelas”, a quien describió como un operador de segundo nivel dentro de la estructura criminal, por debajo de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, identificado como líder del grupo.

La Marina precisó que la identidad permanece pendiente de confirmación pericial. La segunda persona fallecida fue identificada en el comunicado como Cesáreo “N”.

ESTADOS UNIDOS OFRECÍA RECOMPENSA POR “CHUY PEÑUELAS”

De acuerdo con García Harfuch, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información relacionada con “Chuy Peñuelas”.

El funcionario no proporcionó más detalles sobre los señalamientos que motivaban la recompensa en el mensaje difundido sobre el operativo.

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GABINETE DE SEGURIDAD DESTACA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

García Harfuch señaló que el operativo forma parte de las acciones coordinadas de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para contribuir a la pacificación de Sinaloa.

La Semar, por su parte, reiteró que continuará participando en acciones de seguridad mediante la coordinación interinstitucional, con apego al marco legal y respeto a los derechos humanos.

Las investigaciones sobre el enfrentamiento y los indicios asegurados quedaron a cargo de la FGR.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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