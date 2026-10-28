$!Abaten a ‘Chuy Peñuelas’, buscado en EU con recompensa de 5 mdd, tras enfrentamiento en Sinaloa

Dos personas murieron durante un enfrentamiento entre personal de la Secretaría de Marina (Semar) e integrantes de una presunta célula criminal en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, en Sinaloa. Entre los fallecidos podría encontrarse Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que el personal naval fue agredido durante un operativo y repelió el ataque. La identidad de uno de los fallecidos está pendiente de confirmación pericial, de acuerdo con la información difundida por la Marina.

MARINA ASEGURA VEHÍCULOS Y ARMAS TRAS ENFRENTAMIENTO EN SINALOA Según García Harfuch, el operativo formó parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad y avanzar en la pacificación de Sinaloa. Como resultado de la intervención, elementos de la Semar aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. La dependencia informó que los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las investigaciones correspondientes. En su publicación, la Marina señaló que la acción derivó de trabajos de inteligencia naval y se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿QUIÉN ERA “CHUY PEÑUELAS”, PRESUNTO OPERADOR DEL CÁRTEL DE GUASAVE? García Harfuch indicó que, de acuerdo con la información disponible, uno de los fallecidos podría ser Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy Peñuelas”, a quien identificó como uno de los operadores del Cártel de Guasave. Por su parte, la Semar señaló que la identidad de uno de los fallecidos podría corresponder a Jesús “N”, alias “Chuy Peñuelas”, a quien describió como un operador de segundo nivel dentro de la estructura criminal, por debajo de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, identificado como líder del grupo. La Marina precisó que la identidad permanece pendiente de confirmación pericial. La segunda persona fallecida fue identificada en el comunicado como Cesáreo “N”.

ESTADOS UNIDOS OFRECÍA RECOMPENSA POR “CHUY PEÑUELAS” De acuerdo con García Harfuch, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información relacionada con “Chuy Peñuelas”. El funcionario no proporcionó más detalles sobre los señalamientos que motivaban la recompensa en el mensaje difundido sobre el operativo.

GABINETE DE SEGURIDAD DESTACA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES García Harfuch señaló que el operativo forma parte de las acciones coordinadas de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para contribuir a la pacificación de Sinaloa. La Semar, por su parte, reiteró que continuará participando en acciones de seguridad mediante la coordinación interinstitucional, con apego al marco legal y respeto a los derechos humanos. Las investigaciones sobre el enfrentamiento y los indicios asegurados quedaron a cargo de la FGR.