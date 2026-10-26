Procesan a dos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima por delitos contra la salud y delincuencia organizada

CDMX.- Un juez federal vinculó a proceso a dos presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, detenidos con armas y droga en Jaral del Progreso, Guanajuato, informó la Fiscalía General de la República (FGR). Los imputados, identificados como César Adrián Landín Guillén y Hugo Alejandro Gómez Piceno, enfrentan cargos por portación de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y delincuencia organizada con fines de narcomenudeo.

El juez les impuso prisión preventiva oficiosa, que cumplirán en el Centro Penitenciario Número 1, en San José el Alto, Querétaro, y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

¿CÓMO FUERON DETENIDOS LOS PRESUNTOS INTEGRANTES DEL CSRL? De acuerdo con la FGR, ambos fueron detenidos luego de que una denuncia anónima alertara sobre hombres armados que viajaban en un vehículo sin placas por una calle de la colonia Las Flores, en Jaral del Progreso. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato acudieron al lugar, interceptaron el vehículo y revisaron a sus ocupantes.

En el operativo aseguraron tres armas largas, cada una abastecida con 30 cartuchos; otros 360 cartuchos útiles, 12 cargadores y seis chalecos tácticos, algunos con insignias del Cártel Santa Rosa de Lima y dos placas balísticas cada uno. También decomisaron seis cascos balísticos, 24 objetos metálicos conocidos como “ponchallantas”, 10 envoltorios con clorhidrato de metanfetamina y el vehículo.