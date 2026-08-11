Abre Nuevo León centro de acopio para damnificados por sismo en Colombia

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    Abre Nuevo León centro de acopio para damnificados por sismo en Colombia
    Nuevo León abrió un centro de acopio permanente en Monterrey para reunir alimentos, agua, medicamentos y otros artículos para damnificados en Colombia. IA | NANO BANANA 2

La Secretaría de Participación Ciudadana lanzó un llamado a la población a apoyar a los hermanos en desgracia en Colombia

Monterrey, Nuevo León.- Ante el sismo que sacudió a Colombia, la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León abrió un centro de acopio que operará las 24 horas, los siete días de la semana, para reunir ayuda humanitaria para las familias damnificadas en aquél país.

El centro se ubica en las oficinas de la dependencia estatal que están sobre la avenida Junco de la Vega número 143 en la colonia Roma, en Monterrey.

En dicho lugar se recibirán donativos de ciudadanos, familias, empresas y organizaciones que deseen sumarse a este esfuerzo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-onu-expresa-su-solidaridad-con-colombia-y-mantiene-estrecho-contacto-con-el-gobierno-OB22763962
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CONVOCAN A CIUDADANOS DE NUEVO LEÓN A PARTICIPAR EN CENTRO DE ACOPIO TRAS SISMO EN COLOMBIA

Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana, convocó a los habitantes de Nuevo León a participar, luego de que hace unas semanas la solidaridad de los neoleoneses permitió reunir más de 20 toneladas de ayuda para las familias afectadas por un terremoto en Venezuela.

“Hoy toca volver a levantar la mano, esta vez por nuestros hermanos de Colombia”, expresó.

En el centro de acopio se estarán recibiendo alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos básicos, artículos de higiene personal, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para bebé y adulto, así como alimento para mascotas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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