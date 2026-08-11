$!Abre Nuevo León centro de acopio para damnificados por sismo en Colombia

Monterrey, Nuevo León.- Ante el sismo que sacudió a Colombia, la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León abrió un centro de acopio que operará las 24 horas, los siete días de la semana, para reunir ayuda humanitaria para las familias damnificadas en aquél país.

El centro se ubica en las oficinas de la dependencia estatal que están sobre la avenida Junco de la Vega número 143 en la colonia Roma, en Monterrey.

En dicho lugar se recibirán donativos de ciudadanos, familias, empresas y organizaciones que deseen sumarse a este esfuerzo.