Acapara México 71% de casos de sarampión en región de América, alerta la OPS

/ 5 febrero 2026
    Acapara México 71% de casos de sarampión en región de América, alerta la OPS
    La OPS urgió a las autoridades a reforzar las campañas de vacunación contra la infección. CUARTOSCURO

De mil 31 casos confirmados entre las semanas epidemiológicas uno y tres de 2026, México tiene 740 reportes

De los 1 mil 31 casos de sarampión confirmados en la región de América, México concentra el 71 por ciento con 740 reportes, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Se trata de casos confirmados entre las semanas epidemiológicas uno y tres de 2026.

Una nueva alerta de la OPS precisa que a México, el país con el mayor número casos, le siguen Estados Unidos con 171; Canadá con 67; Guatemala con 41; Bolivia con 10 y Uruguay y Chile, con uno, respectivamente.

La OPS advirtió que el total de mil 131 casos representa un aumento de 45 veces en comparación con los 23 notificados en el mismo periodo de 2025.

Ante ello, la OPS hizo un llamado a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

La alerta destaca la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar en 2026.

La OPS recomendó fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso.

