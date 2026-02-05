Sarampión: Impone Jalisco cubrebocas obligatorio en escuelas de 7 municipios

Como una medida para frenar el brote de sarampión en Jalisco, la Secretaría de Salud estatal impuso el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas de los municipios más afectados por la infección.

Actualmente, Jalisco es el estado que más casos de sarampión suma de todo el País. Hasta el último corte -el 3 de febrero pasado- acumulaba mil 776 casos confirmados, de los cuales mil 113 se presentaron en 2026.

Por ello, en un documento firmado el 3 de febrero, pero que se anuncia oficialmente este jueves 5 de febrero, se impone el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

En el documento, firmado por el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, se instruye al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, a aplicar de forma inmediata la medida, misma que será obligatoria al menos durante los próximos 30 días.

La Zona Metropolitana de Guadalajara, en específico, es actualmente el epicentro de contagios de sarampión de todo el País, al concentrar al mayor número de casos de una infección que se ha agudizado desde el inicio de 2026.