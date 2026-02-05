Sarampión: Impone Jalisco cubrebocas obligatorio en escuelas de 7 municipios

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 febrero 2026
    Sarampión: Impone Jalisco cubrebocas obligatorio en escuelas de 7 municipios
    El cubrebocas es obligatorio en los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos. CUARTOSCURO

Se mantiene como el estado con más contagios del País, con mil 776 hasta el 3 de febrero pasado

Como una medida para frenar el brote de sarampión en Jalisco, la Secretaría de Salud estatal impuso el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas de los municipios más afectados por la infección.

Actualmente, Jalisco es el estado que más casos de sarampión suma de todo el País. Hasta el último corte -el 3 de febrero pasado- acumulaba mil 776 casos confirmados, de los cuales mil 113 se presentaron en 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Sarampión acelera en 2026: 1,902 contagios en un mes y una muerte asociada, reporta Ssa

Por ello, en un documento firmado el 3 de febrero, pero que se anuncia oficialmente este jueves 5 de febrero, se impone el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

En el documento, firmado por el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, se instruye al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, a aplicar de forma inmediata la medida, misma que será obligatoria al menos durante los próximos 30 días.

La Zona Metropolitana de Guadalajara, en específico, es actualmente el epicentro de contagios de sarampión de todo el País, al concentrar al mayor número de casos de una infección que se ha agudizado desde el inicio de 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Aguacate, entre la delincuencia organizada y el Super Bowl
El nivel estimado para el cierre de año es mayor al de 2025, cuando se ubicó en 52.6 por ciento del PIB.

Deuda pública de México alcanzará 53.9% del PIB en 2026
Opciones. Historias de terror, thrillers, drama, acción y hasta animación forman parte de la oferta de estrenos que las plataformas preparan para este mes

Entre romance, terror y risas: los estrenos imperdibles de febrero en streaming
Cambiar el titular del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un trámite muy frecuente y más necesario de lo que se piensa.

Cómo cambiar el titular del recibo de luz de la CFE en 2026: Conoce los requisitos
La alerta sísmica se activará a las 11:00 horas en celulares y altavoces por un simulacro con hipótesis de sismo magnitud 7.2.

Simulacro sísmico activará alerta en teléfonos y altavoces este 18 de febrero en estos lugares

Las críticas de Bad Bunny y otros artistas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los premios Grammy, provocaron una dura respuesta desde la Casa Blanca.

Secretaria de la Casa Blanca critica discurso de Bad Bunny contra el ICE en los Grammys
Tom Brady, seis veces campeón con los Patriots, sorprendió al declarar que no apoyará a Nueva Inglaterra en el Super Bowl LX frente a los Seahawks.

Tom Brady no apoyará a los Patriots en el Super Bowl LX