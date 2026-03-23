$!Accidente de autobús deja un muerto y 20 lesionados, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de un trabajador fallecido y 20 pasajeros lesionados dejó un autobús de pasajeros que se impactó contra personal que realizaba labores de recarpeteo en la vía a Laredo, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en la carretera Laredo-Salinas Victoria, kilómetro 20 en el ayuntamiento de Apodaca.

Protección Civil del estado informó que atendió el percance vial en el que la unidad de la empresa Omex Vip número ecónomico 6463 con placas de circulación 16HC9F se impactó contra los hombres que hacían labores de recarpeteo porque aparentemente no alcanzó a ver la señalización de las obras.

Personal de PCNL se coordinó con otras dependencias para la extracción del conductor, así como el traslado de los lesionados.