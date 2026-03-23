Accidente de autobús deja un muerto y 20 lesionados, en NL

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México
/ 23 marzo 2026
    Accidente de autobús deja un muerto y 20 lesionados, en NL
    Un autobús se impactó contra personal que realizaba recarpeteo en la carretera a Laredo; autoridades reportaron un fallecido y 20 lesionados Fotos: cortesía

Los hechos se registraron cuando la unidad impactó a trabajadores que realizaban labores de recarpeteo

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de un trabajador fallecido y 20 pasajeros lesionados dejó un autobús de pasajeros que se impactó contra personal que realizaba labores de recarpeteo en la vía a Laredo, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en la carretera Laredo-Salinas Victoria, kilómetro 20 en el ayuntamiento de Apodaca.

Protección Civil del estado informó que atendió el percance vial en el que la unidad de la empresa Omex Vip número ecónomico 6463 con placas de circulación 16HC9F se impactó contra los hombres que hacían labores de recarpeteo porque aparentemente no alcanzó a ver la señalización de las obras.

Personal de PCNL se coordinó con otras dependencias para la extracción del conductor, así como el traslado de los lesionados.

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HERIDOS SON TRASLADADOS A DIVERSOS HOSPITALES

Los heridos fueron trasladados a varios nosocomios de la entidad. Por su parte, el fallecido es un hombre, de 49 años, identificado como trabajado de la empresa que tiene el proyecto de recarpeteado en la zona.

Debido al accidente tres carriles de la Carretera libre de Laredo a Monrerrey se vieron afectados lo que ocasionó un caos vial en la zona.

El accidente fue atendido por personal de PCNL, Protección Civil Apodaca, Cruz Roja, Fuerza Civil; CRUM y Servicio Médico Forense.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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