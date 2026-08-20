Accidente de revolvedora y vehículos particulares deja una persona sin vida y un herido, en NL

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    Accidente de revolvedora y vehículos particulares deja una persona sin vida y un herido, en NL
    Una aparente falla mecánica de una revolvedora provocó un choque múltiple e incendio en García, Nuevo León, con saldo de una mujer muerta y un herido. Cortesía

El percance se registró la mañana de este jueves y dejó una mujer sin vida al interior de una camioneta Mercedes Benz

Monterrey, Nuevo León.- Un choque múltiple ocasionado por una aparente falla mecánica de un camión tipo revolvedora dejó una persona sin vida y un herido en García, Nuevo León.

Protección Civil de Monterrey informó que el percance vial se registró en Paseo de los Leones y Cumbres Elite Premier y en el mismo participaron la revolvedora y tres vehículos particulares.

Derivado del impacto, se generó un incendio en la revolvedora y una camioneta Mercedes Benz, las cuales terminaron consumidas en su totalidad.

Fue precisamente, al interior de la camioneta donde se localizó el cuerpo sin vida de una mujer, además de que se atendió a un adolescente de 16 años que presentó una crisis de ansiedad, policontusiones y quemaduras de primer y segundo grado.

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El jovencito fue valorado por elementos de Protección Civil de García y trasladado para su atención médica al Hospital Muguerza Cumbres.

Se reportó que los conductores de los demás vehículos involucrados no presentaban lesiones que pusieran en riesgo su vida.

PCMTY informó que el conductor de la revolvedora huyó del lugar por lo que se desconocen sus datos.

Protección Civil de Nuevo León también se movilizó a la zona del accidente para brindar apoyo, al igual que Bomberos Nuevo León y Tránsito de García.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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