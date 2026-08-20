Accidente de revolvedora y vehículos particulares deja una persona sin vida y un herido, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un choque múltiple ocasionado por una aparente falla mecánica de un camión tipo revolvedora dejó una persona sin vida y un herido en García, Nuevo León.

Protección Civil de Monterrey informó que el percance vial se registró en Paseo de los Leones y Cumbres Elite Premier y en el mismo participaron la revolvedora y tres vehículos particulares.

Derivado del impacto, se generó un incendio en la revolvedora y una camioneta Mercedes Benz, las cuales terminaron consumidas en su totalidad.

Fue precisamente, al interior de la camioneta donde se localizó el cuerpo sin vida de una mujer, además de que se atendió a un adolescente de 16 años que presentó una crisis de ansiedad, policontusiones y quemaduras de primer y segundo grado.