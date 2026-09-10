AMLO y Adán Augusto ‘arrinconan’ a Sheinbaum en ‘guerra abierta’ por las candidaturas: Loret de Mola

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido marginada dentro de la “guerra abierta” del reparto de candidaturas de Morena para 2027, donde son el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el senador Adán Augusto López quienes “se están quedando con todo”, advierte el periodista Carlos Loret de Mola. Hoy en sus Historias de Reportero, Loret de Mola reitera que existe una división interna en el movimiento, aunque la Presidenta, dirigentes y legisladores públicamente repitan “como mantra” que no hay fracturas, al grado de que la propia Sheinbaum ha “quedado totalmente marginada”.

Esa confrontación, asegura, ha sido confirmada por “decenas de integrantes del oficialismo de distintos niveles, que obviamente me piden no dar sus nombres para evitar represalias”. DEJAN A SHEINBAUM FUERA DE LA JUGADA El primer gran hallazgo de esta crisis, detalla el periodista, es que “la Presidenta está fuera de la jugada” en la selección de las candidaturas, pero no como un “gesto democrático”, sino como consecuencia de un arrinconamiento por parte de la cúpula obradorista, que “no la ven como líder ni como dirigente del movimiento”. “No es que la Presidenta no quiera poner a sus candidatos, es que no puede. Su margen de maniobra existe, pero es sumamente estrecho. Uno de los testimonios que recogí fue todavía más lejos: dijo que hoy en Morena estar cerca de la Presidenta es garantía... de que no te van a dar la candidatura”, asevera en su artículo. En el 2007, se renovarán 19 mil 609 cargos de elección popular a nivel federal y local, entre los cuales se encuentran 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, así como más de 2 mil 400 alcaldías.

...SON ANDRÉS MANUEL Y SU HERMANO ADÁN LOS QUE REPARTEN EL PASTEL Y mientras la titular del Ejecutivo federal ha sido relegada del movimiento al que pertenece, “Andrés Manuel y Adán Augusto se están quedando con todo”, asegura Loret de Mola, con apoyo de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, dirigente nacional de Morena y presidenta de la Comisión de Elecciones del partido, respectivamente. Para el periodista, esto confirma que Morena opera como “propiedad privada” del expresidente López Obrador, quien tiene en López Hernández a su principal operador. “Entre ellos cortan el pastel y deciden a quién le tocan las rebanadas grandes, a quién las chicas y a quién no le toca pastel”, refiere al respecto.

En su análisis, el periodista expone que la participación de Adán Augusto en la selección de candidaturas es “síntoma de debilidad de la Presidenta”, quien fracasó en su intento de hacerlo a un lado a Adán Augusto luego de que investigaciones federales lo vincularan con la red de huachicol y el cártel de La Barredora. “La Presidenta empujó para quitarle (a López Hernández) la coordinación de Morena en el Senado. Y sucedió, pero fue la pura formalidad para lavar cara. Adán Augusto sigue mandando en el Senado”, señala. HARFUCH TAMBIÉN JUEGA... PERO A ‘TUMBAR’ CANDIDATURAS En la “guerra abierta” por las candidaturas, donde López Obrador y López Hernández han tomado el control, el periodista Carlos Loret de Mola revela el rol que ha tomado el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dentro de la disputa interna. Señala que fuentes del ala radical de Morena afirman que Harfuch está usando su buena relación con Washington para tirar candidaturas, usando el retiro de visa.

“No controla el partido... pero te puede dejar sin visa, y con eso te tumba de la candidatura. Esto le ha dado un enorme poder interno y también una ruta de choque con los obradoristas, que son los que están bajo la mayor sospecha de haberse coludido con los narcos”, asevera el autor de Historias de Reportero. Pese a las filmaciones de Loret de Mola, la Presidenta ha dicho en diversas ocasiones que ella no interviene en la selección de candidaturas de Morena, quienes asegura son elegidos a través de procesos internos y encuestas.