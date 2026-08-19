Decomisan armamento de alto calibre y vehículos en Parás, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un operativo que se desplegó para frenar a personas que trataban de ingresar al territorio de Nuevo León dejó el aseguramiento de armamento de alto calibre, equipo táctico y vehículos en Parás, Nuevo León, sin que se reportaran personas detenidas. Los hechos se registraron este miércoles y se derivaron de trabajos estratégicos y tácticos a cargo de las Divisiones de Investigación e Inteligencia, Caminos, Control Territorial y Aérea de Fuerza Civil.

El despliegue se realizó en un camino de terracería en los límites del estado con Tamaulipas donde los oficiales georreferenciaron a un grupo de personas presuntamente armadas que trataban de ingresar a territorio de Nuevo León. Los efectivos coparon a los sospechosos que emprendieron la huida abandonando sus pertenencias.

En el sitio se aseguraron: seis camionetas, cinco con placas del estado de Texas, Estados Unidos, y una de Nuevo León; tres armas largas abastecidas, 143 cargadores, mil 843 municiones, cuatro cascos y un chaleco balístico. Tanto los objetos como los vehículos fueron decomisados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes.