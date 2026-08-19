Decomisan armamento de alto calibre y vehículos en Parás, Nuevo León

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    Decomisan armamento de alto calibre y vehículos en Parás, Nuevo León
    Un operativo que se desplegó para frenar a personas que trataban de ingresar al territorio de Nuevo León dejó el aseguramiento de armamento de alto calibre, equipo táctico y vehículos en Parás, Nuevo León. FUERZA CIVIL NUEVO LEÓN
    Decomisan armamento de alto calibre y vehículos en Parás, Nuevo León
    Un operativo que se desplegó para frenar a personas que trataban de ingresar al territorio de Nuevo León dejó el aseguramiento de armamento de alto calibre, equipo táctico y vehículos en Parás, Nuevo León. FUERZA CIVIL NUEVO LEÓN
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    Un operativo que se desplegó para frenar a personas que trataban de ingresar al territorio de Nuevo León dejó el aseguramiento de armamento de alto calibre, equipo táctico y vehículos en Parás, Nuevo León. FUERZA CIVIL NUEVO LEÓN
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    Un operativo que se desplegó para frenar a personas que trataban de ingresar al territorio de Nuevo León dejó el aseguramiento de armamento de alto calibre, equipo táctico y vehículos en Parás, Nuevo León. FUERZA CIVIL NUEVO LEÓN

Los hechos se registraron este miércoles cuando se detectó la presencia de hombres armados que intentaban ingresar al estado

MONTERREY, NL.- Un operativo que se desplegó para frenar a personas que trataban de ingresar al territorio de Nuevo León dejó el aseguramiento de armamento de alto calibre, equipo táctico y vehículos en Parás, Nuevo León, sin que se reportaran personas detenidas.

Los hechos se registraron este miércoles y se derivaron de trabajos estratégicos y tácticos a cargo de las Divisiones de Investigación e Inteligencia, Caminos, Control Territorial y Aérea de Fuerza Civil.

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El despliegue se realizó en un camino de terracería en los límites del estado con Tamaulipas donde los oficiales georreferenciaron a un grupo de personas presuntamente armadas que trataban de ingresar a territorio de Nuevo León.

Los efectivos coparon a los sospechosos que emprendieron la huida abandonando sus pertenencias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-a-dos-integrantes-de-banda-de-secuestradores-tras-cateos-en-china-nuevo-leon-BJ22816160

En el sitio se aseguraron: seis camionetas, cinco con placas del estado de Texas, Estados Unidos, y una de Nuevo León; tres armas largas abastecidas, 143 cargadores, mil 843 municiones, cuatro cascos y un chaleco balístico.

Tanto los objetos como los vehículos fueron decomisados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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