Durísimo golpe para los 49ers: Alfred Collins se pierde toda la temporada

La baja resulta especialmente dolorosa porque Collins estaba proyectado como titular junto a Osa Odighizuwa en el interior de la línea defensiva. El jugador de 24 años fue seleccionado por San Francisco en la segunda ronda del Draft de 2025 , con la selección global número 43, y venía de una primera temporada que había dejado buenas sensaciones.

El entrenador en jefe Kyle Shanahan confirmó la gravedad de la lesión , ocurrida durante la sesión del martes en AAMI Park, donde los 49ers se preparan para enfrentar a los Los Angeles Rams en el histórico partido que marcará el debut de la temporada regular de la NFL en Australia.

Los San Francisco 49ers recibieron un duro golpe antes de comenzar la temporada 2026 de la NFL . El tackle defensivo Alfred Collins se perderá toda la campaña después de sufrir una rotura del tendón rotuliano durante una práctica en Melbourne, Australia.

Durante su campaña de novato, Collins participó en los 16 partidos de la temporada, con una titularidad, y registró 17 tackleadas y una captura. Su evolución hacía pensar que tendría un papel mucho más importante en el segundo año de su carrera, pero ahora deberá concentrarse en su recuperación.

LA LÍNEA DEFENSIVA QUEDA EN PROBLEMAS

La lesión de Collins llega en el peor momento para San Francisco. Los 49ers ya habían perdido a Sam Okuayinonu, quien sufrió una fractura en el pie y también quedó fuera de circulación. A esto se suma que Mykel Williams permanece en la lista de jugadores físicamente incapaces de jugar (PUP).

El panorama obliga a Shanahan y al coordinador defensivo Raheem Morris a echar mano de jugadores con mucha menos experiencia. C.J. West aparece como la principal alternativa para ocupar el lugar de Collins, mientras que el novato Gracen Halton también tendrá que asumir una responsabilidad mucho mayor desde el comienzo de su carrera profesional.

Halton, seleccionado en el Draft de 2026, había mostrado buenas condiciones durante la pretemporada y ahora podría recibir una oportunidad inesperada. También existe la posibilidad de que James Thompson Jr. tenga mayor participación, aunque el novato no entrenó el martes debido a una lesión en el tendón de la corva.

UNA AUSENCIA QUE CAMBIA LOS PLANES

La pérdida de Collins representa algo más que la ausencia de un jugador de rotación. San Francisco esperaba que el liniero de segundo año diera un salto importante en 2026, especialmente después de haber demostrado que podía aportar contra la carrera y generar presión desde el interior.

El propio Shanahan reconoció el impacto de la noticia y lamentó especialmente la situación de su jugador. El entrenador señaló que la lesión ocurrió poco antes de que comenzara una parte de la práctica en la que los jugadores se enfrentaban entre sí.