Fallece el periodista Óscar Mario Beteta, quien marcó una época en la radio mexicana

Óscar Mario Beteta, uno de los nombres más reconocidos del periodismo radiofónico mexicano, murió esta noche, dejando una trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación. El periodista también colaboraba con El Financiero, donde publicaba la columna En petit comité. Beteta fue conductor de Los Tiempos de la Radio, programa que durante años se convirtió en uno de los espacios de referencia para el análisis de temas políticos, económicos y nacionales. Su salida de la emisión ocurrió hace aproximadamente dos años, después de una larga etapa al frente del programa.

Nacido el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México, Óscar Mario Beteta estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac y posteriormente cursó una maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter, en Reino Unido.

DE LAS FINANZAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Antes de dedicarse al periodismo, Beteta tuvo experiencia en el sector financiero. Trabajó en instituciones como Banamex, Banca Serfin y Multibanco Comermex, además de desempeñarse como corredor de bolsa. Su llegada a los medios de comunicación ocurrió posteriormente. Uno de sus primeros proyectos destacados fue en Canal 40, donde participó con el programa de análisis Visión 40. Con el paso de los años, su carrera se consolidó principalmente en la radio. La trayectoria de Beteta estuvo acompañada por distintos reconocimientos. Entre ellos se encuentran: · Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica, en 1981. · Premio Nacional de Economía, en 1983. · Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio, en 2007. · Tres Premios Nacionales de Periodismo. También recibió la presea José Pagés Llergo y un reconocimiento al mejor programa radiofónico otorgado por La Casa del Periodista. En distintas ocasiones apareció en la lista de Los 300, elaborada anualmente por Líderes Mexicanos. POLÍTICOS Y PERIODISTAS DESPIDEN A BETETA La noticia de su muerte generó reacciones entre periodistas, comunicadores y figuras de la política mexicana. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, recordó la trayectoria del conductor y expresó sus condolencias a familiares y amigos. “Encabezó por tres décadas uno de los programas radiofónicos más relevantes de México. Mis sinceras condolencias a familiares y amigos, descansa en paz”, escribió Ebrard.

Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente nacional del PRI, también lamentó el fallecimiento y describió a Beteta como su amigo y un “gran periodista mexicano y una voz reconocida de la radio en nuestro país”. “Tuve la fortuna de conocerlo, conversar con él y compartir muchos momentos a lo largo de los años. Oscar Mario deja una trayectoria que merece todo nuestro reconocimiento, pero también el recuerdo de un hombre cercano, inteligente y comprometido con México. A su familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad periodística les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias”, compartió el político. El periodista Joaquín López Dóriga, amigo y excompañero de Beteta en la radio, también publicó un mensaje tras conocer el fallecimiento. “Hace un momento le deseaba en mis redes que se mejorara pero la realidad es que ha muerto. Descanse en paz, te vamos a extrañar”, expresó en un video. Mariano Osorio se refirió a Beteta como “un referente en el análisis de asuntos económicos y políticos”, mientras que el conductor Manuel López Dan Martín escribió: “Serás siempre recordado” y lo describió como “una voz reconocida del periodismo y la radio mexicana”. El periodista Salvador García Soto, quien reportó que Beteta murió a causa de cáncer, también lamentó la pérdida y lo recordó como un “profesional y amigo con el que tuve el privilegio de trabajar y coincidir”. Javier Solórzano, compañero de empresa de Beteta, explicó durante una transmisión en vivo que el periodista atravesaba una enfermedad que se había agravado con el tiempo. “tenía una enfermedad que se le fue incrementando, se le fue haciendo más aguda. De esas enfermedades que sabemos que son muy rudas, salir de ellas. Hasta el último momento trató de estar siempre presente”. La muerte de Óscar Mario Beteta representa la partida de una figura que durante décadas formó parte de la radio informativa mexicana y que construyó una carrera vinculada especialmente con el análisis económico y político.

DATOS CURIOSOS · Óscar Mario Beteta nació el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México. · Estudió Economía en la Universidad Anáhuac y Finanzas en la Universidad de Exeter. · Antes de entrar al periodismo trabajó en instituciones bancarias y fue corredor de bolsa. · Los Tiempos de la Radio fue uno de los programas más representativos de su carrera. · En distintas ocasiones fue incluido en la lista de Los 300 de Líderes Mexicanos.

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