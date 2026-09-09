Tiendas 3B y Tarjeta Bienestar: estos son los beneficios para adultos mayores en septiembre 2026

Los adultos mayores que reciben la Pensión para el Bienestar tienen una alternativa para utilizar directamente el dinero de su apoyo al realizar compras en establecimientos participantes.

Tiendas 3B ha confirmado que sus sucursales están habilitadas para recibir pagos con la Tarjeta del Bienestar, por lo que los beneficiarios pueden utilizarla para adquirir productos de consumo cotidiano.

Esta opción permite pagar directamente en caja sin necesidad de retirar primero el dinero en efectivo. Además, la cadena maneja un modelo de precios bajos y cuenta con productos de marcas propias que pueden representar una alternativa para cuidar el presupuesto familiar.

¿QUÉ BENEFICIOS HAY PARA LOS ADULTOS MAYORES?

Uno de los principales beneficios es la posibilidad de utilizar el saldo disponible en la Tarjeta del Bienestar para comprar productos básicos como alimentos, artículos de limpieza y productos para el hogar.

Sin embargo, es importante hacer una aclaración: la Tarjeta del Bienestar no es una credencial de descuento. Su función principal es permitir que los beneficiarios reciban y utilicen los recursos de los programas sociales.

Por ello, pagar con esta tarjeta en Tiendas 3B no significa automáticamente que todos los productos tengan un porcentaje de descuento adicional. La ventaja está en poder utilizar directamente el apoyo y aprovechar los precios y promociones vigentes en la tienda.