Tiendas 3B y Tarjeta Bienestar: estos son los beneficios para adultos mayores en septiembre 2026
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Esto es lo que realmente está confirmado sobre promociones, descuentos y beneficios durante septiembre de 2026.
Los adultos mayores que reciben la Pensión para el Bienestar tienen una alternativa para utilizar directamente el dinero de su apoyo al realizar compras en establecimientos participantes.
Tiendas 3B ha confirmado que sus sucursales están habilitadas para recibir pagos con la Tarjeta del Bienestar, por lo que los beneficiarios pueden utilizarla para adquirir productos de consumo cotidiano.
Esta opción permite pagar directamente en caja sin necesidad de retirar primero el dinero en efectivo. Además, la cadena maneja un modelo de precios bajos y cuenta con productos de marcas propias que pueden representar una alternativa para cuidar el presupuesto familiar.
¿QUÉ BENEFICIOS HAY PARA LOS ADULTOS MAYORES?
Uno de los principales beneficios es la posibilidad de utilizar el saldo disponible en la Tarjeta del Bienestar para comprar productos básicos como alimentos, artículos de limpieza y productos para el hogar.
Sin embargo, es importante hacer una aclaración: la Tarjeta del Bienestar no es una credencial de descuento. Su función principal es permitir que los beneficiarios reciban y utilicen los recursos de los programas sociales.
Por ello, pagar con esta tarjeta en Tiendas 3B no significa automáticamente que todos los productos tengan un porcentaje de descuento adicional. La ventaja está en poder utilizar directamente el apoyo y aprovechar los precios y promociones vigentes en la tienda.
ESTAS SON LAS PROMOCIONES DE 3B EN SEPTIEMBRE
Tiendas 3B cuenta con un folleto comercial correspondiente a septiembre de 2026, con promociones organizadas por periodos. El establecimiento señala que su volante contempla ofertas del 1 al 15 de septiembre, además de un segundo periodo correspondiente a la segunda mitad del mes.
Esto significa que los productos con precio especial pueden cambiar durante el mes y no necesariamente están vinculados de manera exclusiva con la Tarjeta del Bienestar.
Entre las categorías que pueden resultar útiles para quienes buscan hacer rendir su pensión se encuentran los alimentos, productos de despensa, artículos de limpieza y productos para el hogar, dependiendo de las promociones vigentes en cada periodo.
¿LA TARJETA INAPAM TIENE EL MISMO BENEFICIO?
No. La Tarjeta del Bienestar y la credencial INAPAM son diferentes.
El INAPAM mantiene un Directorio de Beneficios 2026 con establecimientos que ofrecen descuentos a las personas adultas mayores que presentan su credencial. El directorio contempla categorías como alimentación, salud, transporte, educación, recreación, vestido y hogar.
Por ello, si una persona tiene ambas tarjetas, debe verificar por separado qué beneficio puede utilizar en cada establecimiento.
En el caso de Tiendas 3B, lo confirmado para septiembre de 2026 es la aceptación de la Tarjeta del Bienestar y las promociones comerciales publicadas por la cadena. Para conocer el precio de cada producto, lo recomendable es revisar el folleto vigente y confirmar la oferta directamente en la sucursal.