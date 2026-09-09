La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los habitantes nominados en la séptima gala de nominación?

- Mariana Ochoa, nominada por la líder Brianda Deyanara - Masad Altamimi, nominado por Ernesto Laguardia luego de decidir ver 5 minutos a su hijo.

Antes de iniciar la Gala, recapitulemos los nominados directos de la noche:

Sin embargo, estas nominaciones será muy diferentes porque la Casa está invadida de monstruos y misterios. Desde anoche, los habitantes han vivido experiencias paranormales y se han llevado tremendos sustos.

La séptima Gala de Nominación será terrorífica y provocará muchos gritos en La Casa de los Famosos , tras la inesperada salida de Gala Montes, luego de que entró al reality el pasado domingo.

¿QUÉ ES EL HOSPITAL DEL TERROR?

La nueva dinámica de nominación será muy diferente a los puerquitos del destino, las pelotas del destino y las fichas del destino.

“Por primera vez será una nominación del terror (...) Ellos son monstruos y serán los encargados de los sustos en esta nominación. Será muy intensa y muy escalofriante”, anunció Odalys Ramírez durante la gala del martes.

Galilea Montijo explicó los valores de los puntos que darán los habitantes durante las nominaciones de terror, dentro del hospital lleno de zombies:

- Camilla 3 puntos y la razón;

- Asiento odontología 2 puntos y la razón;

- Rayos X 1 punto y la razón.

La sorpresa se mantuvo en secreto por Galilea, pues al conectarse con el interior de la Casa les aseguró que las nominaciones serán parecidas a las normales.

Desde la noche del 8 de septiembre, Cynthia Klitbo fue la primera víctima de La Casa de Los Famosos, ya que notó un rostro observándola al otro lado del espejo.

¿CÓMO NOMINARON LOS HABITANTES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS?

GEMA GAROA

La primera víctima en de las nominaciones de terror fue perseguida por zombies en el zoom para nominar entre monstruos:

- 3 puntos a Brianda Deyanara

- 2 puntos a Masad Altamimi

- 1 punto a Yahir Parra

YAHIR PARRA

Con una calma, pese a ser atacado por zombies con una sustancia viscosa parecida a sangre y lleno de papelitos (como a todos), así nominó:

- 3 puntos para Cynthia Klitbo

- 2 puntos a Gema Garoa

- 1 punto a Karina Torres

ERNESTO LAGUARDIA

Una de las reacciones más divertidas de la noche, pero por el susto que se llevó, fue la de Ernesto; quien entre gritos y empujones llenó de adrenalina votó así:

- 3 puntos a Yahir

- 2 puntos a Gema

- 1 punto a Memo Schutz

BRIANDA DEYANARA

Entre más miedo tenía, más risa la provocaba el correr entre zombies. Además, también fue víctima de sus compañeros al asegurarle que ellos salieron limpios de la nominación y ella quedó llena de sangre y confeti debido a su mala estrategia:

- 3 puntos a Ernesto Laguardia

- 2 puntos para Gema

- 1 punto para Cynthia

MASAD ALTAMIMI

El más miedoso de la noche nominó entre gritos de terror, correr sin rumbo y preparar el puño, como un reflejo, para golpear a un zombie. Al salir y encontrarse con Brianda en medio de risas por ver como quedo le expresó “tu mereces eso”:

- 3 puntos a Karina

- 2 puntos a Memo

- 1 punto a Gema

ESE PÉREZ

El habitante que corrió con mayor velocidad, entre gritos de desesperación y asco, nominó así:

- 3 puntos a Masad Altamimi

- 2 puntos a Brianda

- 1 punto a Yahir

MEMO SCHUTZ

El habitante que hasta confundió por donde era la salida, entre gritos, brincos y sustos, nominó así:

- 3 puntos para Masad

- 2 puntos para Ernesto

- 1 punto para Karina

MARIANA OCHOA

Aunque tuvo algunos problemas para evitar a algunos zombie, mientras un ataque de risa nerviosa la invadió, la cantante votó así:

- 3 puntos para Gema

- 2 puntos para Karina

- 1 punto para Brianda

KARINA TORRES

La Licenciada Karina Torres no falló con las risas, entre una carrera de alta velocidad y su característica carcajada repartió sus puntos así:

- 3 puntos para Masad

- 2 puntos para Yahir

- 1 punto a Ernesto

CYNTHIA KLITBO

La nominación esperada de la noche, porque fue quien comenzó a descubrir el misterio desde la noche anterior, entre taparse el rostro, con la respiración agitada y “porque sí” nominó así:

- 3 puntos para Karina

- 2 puntos para Masad

- 1 punto para Brianda