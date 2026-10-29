Accidente ferroviario en Toledo: SRE localiza a siete mexicanos y busca a uno más

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que brinda asistencia consular a personas mexicanas involucradas en el accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda, Toledo, España. Hasta el momento, la Embajada de México en ese país ha establecido contacto con siete connacionales que viajaban en los trenes involucrados; todos recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dados de alta. Sin embargo, las autoridades consulares mantienen el seguimiento prioritario de una persona mexicana cuyo paradero aún no ha sido confirmado. La Embajada permanece en comunicación con sus familiares y con las autoridades españolas para conocer su situación.

EMBAJADA DE MÉXICO ACTIVA PROTOCOLO DE PROTECCIÓN CONSULAR Mediante un comunicado, la SRE expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el accidente, además de manifestar su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España. También deseó una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados. La dependencia señaló que, desde los primeros momentos posteriores al siniestro, la Embajada de México en España activó el protocolo de protección consular y estableció comunicación permanente con las autoridades locales para dar seguimiento a la evolución de los hechos. Como parte de estas acciones, personal diplomático mantiene contacto con las personas mexicanas identificadas entre los pasajeros de los trenes involucrados y brinda atención a sus necesidades consulares.

BUSCAN CONFIRMAR EL PARADERO DE UNA PERSONA MEXICANA La SRE informó que una persona mexicana continúa sin ser localizada, por lo que la Embajada da seguimiento al caso en coordinación con las autoridades españolas. El encargado de la sección consular presentó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, donde se encuentra el centro de atención a la emergencia. Además, personal consular mantiene comunicación cercana con la familia de la persona cuyo paradero no ha sido confirmado. La dependencia indicó que continuará en coordinación con las autoridades españolas y en contacto con los familiares para proporcionar la asistencia consular que se requiera.

SRE HABILITA TELÉFONO DE EMERGENCIA PARA MEXICANOS EN ESPAÑA La Embajada de México en España puso a disposición de los connacionales que necesiten apoyo el teléfono de emergencias consulares, disponible las 24 horas: +34 660 862 625. La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con la protección y asistencia de las personas mexicanas en el exterior, mientras continúan las labores de seguimiento relacionadas con el accidente ferroviario en Toledo.

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