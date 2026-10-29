Accidente ferroviario en Toledo: SRE localiza a siete mexicanos y busca a uno más

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    Accidente ferroviario en Toledo: SRE localiza a siete mexicanos y busca a uno más
    La Embajada de México en España mantiene contacto con familiares y autoridades para localizar a un connacional tras el accidente ferroviario. EFE

La SRE brinda asistencia consular a mexicanos involucrados en el accidente en Toledo; una persona sigue sin ser localizada y buscan confirmar su paradero

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que brinda asistencia consular a personas mexicanas involucradas en el accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda, Toledo, España. Hasta el momento, la Embajada de México en ese país ha establecido contacto con siete connacionales que viajaban en los trenes involucrados; todos recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dados de alta.

Sin embargo, las autoridades consulares mantienen el seguimiento prioritario de una persona mexicana cuyo paradero aún no ha sido confirmado. La Embajada permanece en comunicación con sus familiares y con las autoridades españolas para conocer su situación.

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EMBAJADA DE MÉXICO ACTIVA PROTOCOLO DE PROTECCIÓN CONSULAR

Mediante un comunicado, la SRE expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el accidente, además de manifestar su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España. También deseó una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados.

La dependencia señaló que, desde los primeros momentos posteriores al siniestro, la Embajada de México en España activó el protocolo de protección consular y estableció comunicación permanente con las autoridades locales para dar seguimiento a la evolución de los hechos.

Como parte de estas acciones, personal diplomático mantiene contacto con las personas mexicanas identificadas entre los pasajeros de los trenes involucrados y brinda atención a sus necesidades consulares.

BUSCAN CONFIRMAR EL PARADERO DE UNA PERSONA MEXICANA

La SRE informó que una persona mexicana continúa sin ser localizada, por lo que la Embajada da seguimiento al caso en coordinación con las autoridades españolas.

El encargado de la sección consular presentó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, donde se encuentra el centro de atención a la emergencia. Además, personal consular mantiene comunicación cercana con la familia de la persona cuyo paradero no ha sido confirmado.

La dependencia indicó que continuará en coordinación con las autoridades españolas y en contacto con los familiares para proporcionar la asistencia consular que se requiera.

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SRE HABILITA TELÉFONO DE EMERGENCIA PARA MEXICANOS EN ESPAÑA

La Embajada de México en España puso a disposición de los connacionales que necesiten apoyo el teléfono de emergencias consulares, disponible las 24 horas: +34 660 862 625.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con la protección y asistencia de las personas mexicanas en el exterior, mientras continúan las labores de seguimiento relacionadas con el accidente ferroviario en Toledo.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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