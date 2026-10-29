Buscan a mexicano tras choque de trenes en España

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Buscan a mexicano tras choque de trenes en España
    La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que hay un mexicano no localizado tras el accidente. TOMADA DE REDES

Un hombre originario de Aguascalientes viajaba en uno de los vagones, pero sus familiares desconocen su paradero

Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes, permanece sin ser localizado tras el choque de dos trenes ocurrido el miércoles en Urda, Toledo, España, que dejó al menos 68 muertos y más de 100 heridos.

Su hermana, Alehmi Calvillo, informó a BI Noticias que la empresa ferroviaria Renfe confirmó que el mexicano viajaba en el vagón 8 del tren Madrid-Sevilla.

Al menos 68 muertos en choque de trenes en el centro de España

Sin embargo, hasta la noche del miércoles, sus familiares no habían recibido información sobre su paradero, pese a las consultas realizadas ante la Embajada de México, hospitales y autoridades españolas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que existe un mexicano cuyo paradero no ha sido establecido y que personal consular mantiene comunicación con sus familiares.

”La Embajada da seguimiento prioritario a la situación de una persona mexicana cuyo paradero aún no ha sido confirmado. Personal consular mantiene contacto cercano con su familia y el encargado de la sección consular realizó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia”, indicó.

La Cancillería también informó que otros siete mexicanos viajaban en los trenes accidentados, quienes sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta tras recibir atención médica.

”La Embajada ha establecido contacto con siete personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes involucrados. Todas recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta”, señaló.

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, Fernando mide aproximadamente 1.80 metros, pesa 88 kilogramos y vestía una playera blanca o beige.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Desapariciones

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Traidor a la patria

Traidor a la patria
NosotrAs: Sostenemos la vida, pero también queremos vivir la nuestra

NosotrAs: Sostenemos la vida, pero también queremos vivir la nuestra
Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano y fundador del PRD.

Muere Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda y fundador del PRD
Cuauhtémoc Blanco y Natalia Rezende, su esposa.

Cuauhtémoc Blanco y Natalia Rezende: Revelan violencia, fardos de dinero e investigación del FBI
La mezcla de fiestas, sustos, bromas y caramelos dista mucho de los antiguos orígenes de Halloween.

Halloween... ¿Qué significa y cuál es su misterioso origen?
El sorteo se realizará el 4 de diciembre y contempla una bolsa de 500 millones de pesos para consumidores y comercios participantes

SAT confirma fecha del Sorteo El Buen Fin 2026: habrá premios de hasta 250 mil pesos
Syntek reveló durante una entrevista con Mariano Osorio que se separó de su esposa, Karen Coronado.

Aleks Syntek se separa de su esposa... ‘Yo le coarté sus sueños porque mi carrera es monstruosa’
Tucker sale del retiro, por su parte, Harrison Butker conserva la titularidad, pero ahora tendrá competencia directa mientras intenta recuperar su efectividad.

Justin Tucker regresa a la NFL; Chiefs lo reclutan para meterle presión al errático Butker