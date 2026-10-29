Buscan a mexicano tras choque de trenes en España

Su hermana, Alehmi Calvillo, informó a BI Noticias que la empresa ferroviaria Renfe confirmó que el mexicano viajaba en el vagón 8 del tren Madrid-Sevilla.

Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes, permanece sin ser localizado tras el choque de dos trenes ocurrido el miércoles en Urda, Toledo, España, que dejó al menos 68 muertos y más de 100 heridos.

Sin embargo, hasta la noche del miércoles, sus familiares no habían recibido información sobre su paradero, pese a las consultas realizadas ante la Embajada de México, hospitales y autoridades españolas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que existe un mexicano cuyo paradero no ha sido establecido y que personal consular mantiene comunicación con sus familiares.

”La Embajada da seguimiento prioritario a la situación de una persona mexicana cuyo paradero aún no ha sido confirmado. Personal consular mantiene contacto cercano con su familia y el encargado de la sección consular realizó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia”, indicó.

La Cancillería también informó que otros siete mexicanos viajaban en los trenes accidentados, quienes sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta tras recibir atención médica.

”La Embajada ha establecido contacto con siete personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes involucrados. Todas recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta”, señaló.

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, Fernando mide aproximadamente 1.80 metros, pesa 88 kilogramos y vestía una playera blanca o beige.