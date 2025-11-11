Aceptan baja ocupación hoteles del Tren Maya operados por la Sedena; van por huéspedes

CIUDAD DE MÉXICO- Los hoteles de Grupo Mundo Maya, operados por el Ejército, registraron una baja ocupación en su arranque la pasada temporada de vacaciones de invierno, por lo que han contratado servicios de diagnóstico e intervención para optimizar sus servicios y atraer más huéspedes este año.

A casi un año de su inicio de operaciones, el gobierno de México no ha dado cifras detalladas sobre el avance de ocupación en estos hoteles, como sí lo ha hecho con otros servicios como el Tren Maya.

Su operación está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Conexos Olmeca Maya Mexica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM), la paraestatal que también maneja el Tren Maya, aeropuertos y parques.

En 2025, GAFSACOMMM ha adjudicado tres contratos por un monto de 13 millones 131 pesos para la cadena hotelera por el servicio de “asesoría para el programa de diagnóstico e intervención en la cultura” a la empresa Delgado Cortés y Asociados.

En total son siete complejos: dos en Yucatán, Uxmal y Chichén Itzá, dos en Campeche, Calakmul y Edzná, dos en Quintana Roo, Tulum y Tulum Aeropuerto, y uno en Chiapas, que es el de Palenque.

El primer contrato, con fecha de enero, corresponde al Hotel Tulum en Quintana Roo, uno de los primeros en abrir sus puertas al público en diciembre pasado, pero la paraestatal reconoce la baja de huéspedes.

”Derivado a la escasa reservación de las habitaciones durante las vacaciones de invierno en el Hotel Tren Maya Tulum se identificó que no se cumplieron los objetivos establecidos y los ingresos económicos proyectados desde la apertura del hotel en razón de que a la fecha algunos procesos no se han logrado consolidar, los roles y responsabilidades de los colaboradores no han alcanzado el nivel de calidad en el servicio que este grupo requiere desde su apertura de fecha 30 de noviembre de 2024, por lo que es necesario y urgente asesorar al personal previo a la temporada vacacional de Semana Santa”, apunta el contrato.